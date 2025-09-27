Bohózatba fulladt Hadházy Ákos tüntetése Hatvanpusztán

Maréknyi résztvevővel tartott egy nevetséges tüntetést Hadházy Ákos Hatvanpusztán. Az ellenzéki politikus szűk két hónappal ezelőtt egyszer már szervezett egy demonstrációt Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának a majorsága elé. Az akkori akcióhoz hasonlóan most is felállítottak egy létrát, amire egyesével felmászva benézhettek a résztvevők a kerítésen túlra.

Puzsér Róbert Hatvanpusztán (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A rendezvényen Hadházy mellett a közismert balliberális aktivista, Puzsér Róbert mondott beszédet.

A hivatásos tüntetőnek számító Hadházy rendszeresen akciózik a hatvanpusztai majorságánál, amiről álhíreket terjesztett.

Eközben Orbán Viktor még nyáron az Ultrahangnak adott interjúban leszögezte, hogy Hatvanpuszta az édesapjáé.

Hatvankét éves vagyok, van egy házam Budán, és van egy vidéki házam Felcsúton. Mire volna még szükségem?

– tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, hogy Hatvanpusztától hat kilométerre van a háza, és arról is beszélt, hogy diákmunkán dolgozott a korábbi gazdaságban, amit jóval később az édesapja vett meg.

A miniszterelnök édesapja pedig a Borsnak azt nyilatkozta, hogy majdnem romokban volt minden Hatvanpusztán, de már lassan tíz éve dolgozik rajta, hogy helyrehozza. Nehezére esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele. Meglátása szerint a gazdasági központ ősz végére készülhet el, a sok épületen azonban még évekig kell dolgozni.

De jövőre már beindulhat a gazdálkodás.

Arra a felvetésre, mit lehet most látni, a kormányfő édesapja ismertette, hogy portaépületet, őrszolgálatot, trafóházat, szennyvízközpontot, napelemtelepet. Aztán a tisztilakot, ahol valaha a gazdatiszt családja élt.

Orbán Győző azt is elárulta, honnan volt minderre pénze. – Ötven éve dolgozom a gánti kőbányában. A rendszerváltáskor összeálltunk, és megvettük. A kevés sikeres MRP (munkavállalói résztulajdonosi program) egyike volt. Öten még mindig megvagyunk. 51 százaléka az enyém. Jól gazdálkodtunk. Komoly üzem lett belőle, ma hetven környékbeli családnak ad kenyeret – fogalmazott a miniszterelnök édesapja.

Borítókép: Hadházy Ákos tüntetése Hatvanpusztán (Fotó: Hatlaczki Balázs)