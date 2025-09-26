Karácsony Gergely vallásgyalázó kifutófiúja elégedett lehet, hogy végre nyíltan inzultáltak egy papot + fotók

„Remélem, Barabás Richárd most boldog. Az egyház- és vallásellenes uszítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Hadházy Ákos tüntetésén verbálisan inzultálják Reisz Pál ferences szerzetes atyát” – mutatott rá közösségi oldalán Szepesfalvy Anna. A Fidesz fővárosi képviselője hangsúlyozta: „azt az atyát, akit a kommunisták üldöztek, megfigyeltek. Aki ennek ellenére szembe tudott nézni egykori megfigyelőivel, és bár soha senki nem kért bocsánatot az ellene és rendtársai ellen elkövetett szörnyűségekért – ő mégis megbocsátott”.

Mint ismert, Hadházy Ákos kedden folytatta tüntetéssorozatát. Az ellenzéki politikus beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről politikus úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását. Ezért a résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest, Reisz Pál atyát.

Az egyházi személyt a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett egyházellenes rigmusokat is skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Hadházy Ákos tüntetője Pál atyát vegzálta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Szepesfalvy Anna emlékeztetett: Karácsony Gergely frakcióvezetője, a nyíltan homoszexuális Barabás Richárd, minden alkalmat megragad, hogy gyalázza a vallásos embereket, vádolja a papokat, lebecsülje az egyházi oktatásban és szociális szférában dolgozók áldozatos munkáját. Felidézte: először szivárványosra akart kivilágíttatni egy templomot, majd az adó 1 százalék egyházi felajánlása ellen indított visszataszító plakátkampányt, amellyel sikerült egyben lepedofiloznia az összes papot, valamint összemosni az egyházat, a keresztényeket a Fidesszel.

Barabás Richárd vallásgyalázó plakátkiállítása a Széll Kálmán téren (Forrás: Facebook)

„Felelősségük tehát közvetett, de nyilvánvaló: hozzájárultak ahhoz, hogy az atyát Hadházy Ákos hívei így inzultálják” – mutatott rá. Szepesfaly Anna bejegyzésében felszólította Barabás Richárdot, „azonnal kérjen bocsánatot a politikushoz méltatlan, gyűlöletkeltő, felelőtlen magatartásáért, amellyel aktívan hozzájárult ehhez a szomorú eseményhez!”