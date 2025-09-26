Rendkívüli

Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Karácsony Gergely vallásgyalázó kifutófiúja elégedett lehet, hogy végre nyíltan inzultáltak egy papot + fotók
álhírbotrányBarabás Richárdvallásgyalázás

Karácsony Gergely vallásgyalázó kifutófiúja elégedett lehet, hogy végre nyíltan inzultáltak egy papot + fotók

„Azonnal kérjen bocsánatot a politikushoz méltatlan, gyűlöletkeltő, felelőtlen magatartásáért, amellyel aktívan hozzájárult ehhez a szomorú eseményhez!” – üzente Barabás Richárd párbeszédes politikusnak Szepesfalvy Anna. A Fidesz fővárosi képviselője úgy véli, hogy Karácsony Gergely embere vallásgyalázó akcióival közvetetten hozzájárult ahhoz, hogy Hadházy Ákos emberei nyíltan inzultáljanak tüntetésen egy papot. Szepesfalvy rámutatott: Barabás Richárd minden alkalmat megragad, hogy gyalázza a vallásos embereket, vádolja a papokat, lebecsülje az egyházi oktatásban és szociális szférában dolgozók áldozatos munkáját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 17:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Remélem, Barabás Richárd most boldog. Az egyház- és vallásellenes uszítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Hadházy Ákos tüntetésén verbálisan inzultálják Reisz Pál ferences szerzetes atyát” – mutatott rá közösségi oldalán Szepesfalvy Anna. A Fidesz fővárosi képviselője hangsúlyozta: „azt az atyát, akit a kommunisták üldöztek, megfigyeltek. Aki ennek ellenére szembe tudott nézni egykori megfigyelőivel, és bár soha senki nem kért bocsánatot az ellene és rendtársai ellen elkövetett szörnyűségekért – ő mégis megbocsátott”.

Mint ismert, Hadházy Ákos kedden folytatta tüntetéssorozatát. Az ellenzéki politikus beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről politikus úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását. Ezért a résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest, Reisz Pál atyát.

Az egyházi személyt a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett egyházellenes rigmusokat is skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Hadházy Ákos tüntetője Pál atyát vegzálta (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Hadházy Ákos tüntetője Pál atyát vegzálta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Szepesfalvy Anna emlékeztetett: Karácsony Gergely frakcióvezetője, a nyíltan homoszexuális Barabás Richárd, minden alkalmat megragad, hogy gyalázza a vallásos embereket, vádolja a papokat, lebecsülje az egyházi oktatásban és szociális szférában dolgozók áldozatos munkáját. Felidézte: először szivárványosra akart kivilágíttatni egy templomot, majd az adó 1 százalék egyházi felajánlása ellen indított visszataszító plakátkampányt, amellyel sikerült egyben lepedofiloznia az összes papot, valamint összemosni az egyházat, a keresztényeket a Fidesszel.

Barabás Richárd vallásgyalázó plakátkiállítása a Széll Kálmán téren (Forrás: Facebook)
Barabás Richárd vallásgyalázó plakátkiállítása a Széll Kálmán téren (Forrás: Facebook)

„Felelősségük tehát közvetett, de nyilvánvaló: hozzájárultak ahhoz, hogy az atyát Hadházy Ákos hívei így inzultálják” – mutatott rá. Szepesfaly Anna bejegyzésében felszólította Barabás Richárdot, „azonnal kérjen bocsánatot a politikushoz méltatlan, gyűlöletkeltő, felelőtlen magatartásáért, amellyel aktívan hozzájárult ehhez a szomorú eseményhez!”

Barabás Richárd meghatóan odabújt az őt átkaroló Karácsony Gergelyhez (Forrás: Facebook)
Barabás Richárd meghatóan odabújt az őt átkaroló Karácsony Gergelyhez (Forrás: Facebook)

„Karácsony Gergelyhez pedig egyetlen kérdésem van: elfogadhatónak tartja-e főpolgármesterként, hogy frakciójának vezetője nyíltan keresztényellenes uszítást folytat – nemcsak a közgyűlésben, hanem a Facebookon is, önkormányzati eszközöket felhasználva? Ha nem tartja elfogadhatónak, kezdeményezze Barabás Richárd frakcióvezetői megbízatásának megszüntetését!” – zárta bejegyzését a fővárosi képviselő.

Borítókép: Barabás Richárd, a Párbeszéd frakcióvezetője és Karácsony Gergely főpolgármester (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu