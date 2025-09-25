Sajátos feltételezés, hogy a harangozás a tüntetés megzavarására lenne hivatott

Mint arról lapunk beszámolt, az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert a tüntetésük idején.

Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak.

Hadházy Ákos szerint a pap harangozással akarta zavarni a tüntetését.





Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: Kovács Attila)