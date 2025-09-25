  • Magyar Nemzet
Sajátos feltételezés, hogy a harangozás a tüntetés megzavarására lenne hivatott

Hadházy Ákos egyre féktelenebb balhékat szervez.

Forrás: Facebook2025. 09. 25. 14:08
Deutsch Tamás Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Lehet tüntetni, de egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, az nem tüntetés, az szégyen. Lehet bármit szabadon mondani, de közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás, az rágalmazás ismételte meg Orbán Viktor kormányfő szavait Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán.

 

Mint arról lapunk beszámolt, az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert a tüntetésük idején. 

Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak. 

Hadházy Ákos szerint a pap harangozással akarta zavarni a tüntetését.


Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: Kovács Attila)

