Orbán ViktorszerzetesminiszterelnökMagyarországHadházy Ákos

Orbán Viktor: Aki hamis vádakkal sároz be másokat, annak felelnie kell

A miniszterelnök szerint egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért harangozni merészel, nem tüntetés.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 7:52
Orbán Viktor Orbán Viktor miniszterelnök Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mélyre süllyedtek. Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar. Össze lehet jönni, lehet tiltakozni. De egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. Aki ilyet tesz, aki másokat erre biztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta: Magyarországon mindenki azt mond, amit akar, bárki elmondhatja a véleményét.

De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak

– közölte a miniszterelnök.

Mint arról lapunk beszámolt, az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert a tüntetésük idején. Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak. Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a tüntetését.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu