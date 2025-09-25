Orbán Viktor: Aki hamis vádakkal sároz be másokat, annak felelnie kell

„Mélyre süllyedtek. Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar. Össze lehet jönni, lehet tiltakozni. De egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. Aki ilyet tesz, aki másokat erre biztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta: Magyarországon mindenki azt mond, amit akar, bárki elmondhatja a véleményét.

De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak

– közölte a miniszterelnök.

Mint arról lapunk beszámolt, az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert a tüntetésük idején. Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak. Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a tüntetését.

