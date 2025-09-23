  • Magyar Nemzet
  • Botrány a Ferenciek terén: megtámadtak egy békés papot, aki harangozni mert Hadházy tüntetése közben
Hadházy Ákostemplomgyűlölet

Botrány a Ferenciek terén: megtámadtak egy békés papot, aki harangozni mert Hadházy tüntetése közben

Ide vezet a baloldali uszítás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 22:07
Fotó: Hatlaczki Balazs
A jakobinus időkben volt hasonló, amikor a „söpredék” igyekezett mindent elpusztítani, ami a kereszténységre emlékeztette. Hadházy keménymagja most megmutatta, hogy méltó szövetségese ezeknek az alakoknak és az akasztani igyekvő tiszásoknak, hiszen a maroknyi hőbörgő egy papba kötött bele a harangozás miatt – hívta fel a figyelmet a Pesti Srácok.

Hadházy Ákos tüntetése a Ferenciek terén Szócsata a templomnál Reisz Pál atyával
Fotó: Hatlaczki Balazs

A portál Hadházy Ákos ma délutáni tüntetéséről tudósított, ahol a baloldal ismét bebizonyította, hogy elképesztő mélységben vannak. Ahogy az 1700-as évek végén a jakobinusok, majd 1919-ben a tanácsköztársaság és később a bolsevikok, most is ugyanazt a mintát követik az utódok. 

Az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei most még egy templomba is bementek számonkérni egy papot, mert harangozni mert.

Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a maroknyi emberből álló tüntetését.

– Ez már tényleg a legalja! Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit a „tömeg” majdnem meglincsel. Közben zúg a „mocskos Fidesz” meg a ”szégyelld magad!” – Hangsúlyozta Kacsoh Dániel az esettel kapcsolatban. A Mandiner főszerkesztő-helyettese rámutatott: Hadházy  azt hiszi, az általa szervezett, totálisan nívótlan tüntetést akarja megzavarni a harangozás meg az atya – pedig csak a szentmise kezdődne.

Rémisztő jelenetek kedden este a Ferenciek terén, a Magyar Péter-féle csatorna meg vígan veszi az egészet. Gyomorforgató

– hangsúlyozta.


Borítókép: Reisz Pál atya és Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

