Hadházy Ákos szerint veszni látszik az ügyük

Ismét – szokásukhoz híven és a Budapesten közlekedők kárára – utcára vonult Hadházy Ákos és egy-két száz fős tüntető. Az országgyűlési képviselő délután fél 6-ra hívta össze híveit a Ferenciek terére, akikkel elindult a Corvin közben lévő Kopácsi Sándor emléktáblájához. A demonstrációsorozat kifulladását már Hadházy Ákos is érzi, elmondása szerint veszni látszik az ügyük, és nem fogják visszavonni a gyülekezési törvényt. Az is beszédes, hogy az országgyűlési képviselőre már a tüntetők egy része nem is hallgat.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Bár a képviselő szerint az ügyük, ami miatt hónapok óta minden héten utcára vonulnak, veszni látszik, arról még biztosított mindenkit, hogy nem hagyják abba, azonban felvetette azt, hogy lesznek változások a tüntetéssorozatban.

Hadházy Ákos és az összegyűlt valamivel több mint száz fős csoport elindult a Corvin közbe rendőrségi felvezetéssel és biztosítással.

A vonulás most nem zavarta úgy meg a forgalmat, mint a korábbi demonstrációk, mivel csak egy sávot zártak le a Rákóczi úton számukra.

Bár a demonstrálók egy része az Astoriánál igyekezett jobban megzavarni a közlekedőket, a rendőrség gyorsan visszaterelte őket a számukra kijelölt sávba. A vonulás miatt többfelé le kellett zárni az utakat, de a kevés számú résztvevő miatt ezek nem tartottak sokáig.

A tüntetők végül megérkeztek a Corvin közbe, ahol Hadházy Ákos felolvasta a Kopácsi Sándor lányától kapott levél egy részét, amelyben összefoglalta édesapja életútját. Ezt követően a képviselő és a tüntetők virágot helyeztek el az emléktáblánál, ami közben néma csönddel emlékeztek meg Kopácsi Sándorra.

Ezek után Hadházy Ákos azt kérte a tömegtől, hogy ne menjenek ma a hidakra, mert nincsenek elegen, inkább énekeljék el a Himnuszt. Azonban a felszólítás ellenére néhány tucatnyian elindultak a Petőfi híd felé, és mire odaértek már közel százan voltak.