Lázár János: Háborúk folynak a fejünk felett

Folytatta országjárását Lázár János, ezúttal, kedd délután Bajára látogatott lakossági fórumot tartani. A mostani Lázárinfón az építési és közlekedési miniszter mellett a helyszínen van Zsigó Róbert, a KIM parlamenti államtitkára is, aki a bajai választókörzetet képviseli az Országgyűlésben.

Fotó: MTI/Bús Csaba

A miniszter Bajával kapcsolatban emlékeztetett, hogy történelmi döntés született 2022-ben, amikor megyei jogú várossá emelték a települést. Azt is felidézte, hogy rengetegen szavaztak a kormánypártokra a városban az előző önkormányzati választáson, ekkor ráadásul fideszes polgármestert választottak Baja élére.

Ezek után Lázár János összefoglalta azokat a közlekedési fejlesztéseket, amelyek a környéken valósulnak meg. A miniszter azt is megemlítette, hogy nem csak az Izrael és Irán közötti konfliktus számít „újabb háborúnak”, mivel Brüsszel is indított egy gazdaságot érintőt, amellyel meg akarják szüntetni a magyar árrésstopokat, a kamatstopot, és a rezsicsökkentést is.

A minisztertől a Lázár infón szokás szerint kérdezni is lehet. Az egyik első kérdező arra volt kíváncsi, hogy mi történne akkor, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra és milyen eszközök vannak a kormány kezében a migráció és a keresztény kultúra védelme érdekében. Lázár János válaszában rámutatott, hogy

aki beáll Brüsszel mögé, és Brüsszel embere,és aki ezt megteszi, az be fogja engedni az országba a migrációt,

ahogy megszünteti az Oroszországgal kötött gázszerződést is, ráadásul úgy, hogy hazánkban nincs igazi alternatívája az orosz energiának.

Egy másik kérdezőnek válaszolva a miniszter elmondta, hogy a Fidesz továbbra is egy demokrata párt, amelynek bizonyítéka az is, hogy a fórumon bárki kérdezhet tőle, attól függetlenül, hogy melyik pártot preferálja.

Én nagyon várom azokat a tiszás fórumokat baján, ahol majd a fideszesek kérdezhetnek

– mondta Lázár János utalva arra, hogy a Tisza Párt eseményein nem tehet fel olyan ember kérdéseket, aki nem ért egyet a párttal.

A szomszédunkban zajló háborúval kapcsolatban a miniszter rámutatott, hogy Nyugat-Európában sokan félnek az oroszoktól, a NATO mostani csúcsán pedig dönthetnek arról, hogy küldenek-e további fegyvereket Ukrajnának. A térképre ránézve azonban az látszik, hogy az Oroszok „nagyjából ott tartanak”, ahol már lassan három éve, így egyelőre nincs ok pánikra – tette hozzá.

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, ebben a háborúban nem halhatnak meg magyarok úgy, ahogy az a korábbi két világháborúban történt

– szögezte le Lázár János.

A miniszter szót ejtett arról is, hogy Ukrajna uniós csatlakozása negatívan érintené mások mellett a magyar agráriumot is. Azt azonban kiemelte, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kell segíteni a keleti szomszédunknak, csupán azt, hogy nem abban a formában amit Brüsszelben akarnak. Nem az a megfelelő segítség, hogy gyorsított módon vesszük be Ukrajnát az EU-ba – mutatott rá Lázár János.

Magyarországnak minden háborútól minél messzebb kell magát tartania, minél semlegesebbnek kell lennie.

– hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: ha belép az EU-ba Ukrajna, akkor a háborút behozzuk és nem a békét visszük oda.

