Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Orbán Viktor: Kiállunk Pál atya mellett!

Az agresszív Hadházy–Tisza-szekta által megtámadott szerzetes számíthat a magyar miniszterelnökre.

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala2025. 09. 24. 21:35
„Kiállunk Pál atya mellett!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő egy fotóalbumot is közzétett Kiállunk Pál atya mellett címmel. A Ferenciek terén szerdán este szentmisét tartottak a keddi, Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.

Mint arról lapunk beszámolt, az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert. Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „mocskos Fidesz” is. Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a maroknyi fanatikusból álló tüntetését.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

