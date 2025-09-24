Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Schiffer András úgy leteremtette Hadházy szektáját, hogy ettől nem térnek magukhoz + videó
Schiffer Andrásszerzetesszektalenin fiúplébánoscsőcseléktemplomHadházy Ákos

Schiffer András úgy leteremtette Hadházy szektáját, hogy ettől nem térnek magukhoz + videó

A botrányhős képviselő hívei nem fogják a kalapjukra tűzni, hogy az ügyvéd kihez hasonlította őket.

Munkatársunktól
Forrás: Tiktok2025. 09. 24. 21:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy „szégyelld magad” – értékelte Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tegnapi tüntetés botrányos jelenetét. Mint arról lapunk beszámolt, az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert. Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „mocskos Fidesz” is. Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a maroknyi fanatikusból álló tüntetését.

Schiffer András hangsúlyozta: 

ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója.

Ez nem istenhit vagy világnézeti meggyőződés kérdése. – Vagy tiszteljük azt a hagyományrendszert, amitől ez a nemzet egy közösség az egész Kárpát-medencében, vagy pedig

nyíltan ki kell mondani ennek a csőcselékként viselkedő tömegnek, hogy ők nem demokráciát akarnak helyreállítani, hanem a saját diktatúrájukat akarják érvényesíteni.

Az a viselkedés, hogy nem tisztelek egy szakrális helyet, bemegyek egy templomba felkérdezni egy plébánost – tökmindegy, hogy a plébánosnak vagy az egyházi szervezetnek mi az alapállása, és hogy viszonyul bárkinek a politikai nézetéhez –, majd „szégyelld magadat” skandálok egy idős, ferences rendi szerzetesnek, tényleg ’19 és ’44 – mutatott rá a volt országgyűlési képviselő.

@latteavokado A '19-es Lenin-fiúk és a '44-es nyilasok tempóját idézi Hadházyék viselkedése. #hadházy #templom #magyarpéter #orbanviktor #schifferandrás ♬ The Dark Sorcerers Trial - Perfect, So Dystopian

Borítókép: Az egyik elvakult Hadházy-hívő a ferences szerzetest fenyegeti (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu