Schiffer András úgy leteremtette Hadházy szektáját, hogy ettől nem térnek magukhoz + videó

A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy „szégyelld magad” – értékelte Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tegnapi tüntetés botrányos jelenetét. Mint arról lapunk beszámolt, az akasztani és másokat börtönbe zárni kívánó tiszások szövetségese, az egyre féktelenebb balhékat szervező Hadházy Ákos és hívei bementek egy templomba számonkérni egy papot, mert harangozni mert. Emellett egyházellenes rigmusokat skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „mocskos Fidesz” is. Hadházy szerint a pap harangozással akarta zavarni a maroknyi fanatikusból álló tüntetését.

Schiffer András hangsúlyozta:

ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója.

Ez nem istenhit vagy világnézeti meggyőződés kérdése. – Vagy tiszteljük azt a hagyományrendszert, amitől ez a nemzet egy közösség az egész Kárpát-medencében, vagy pedig

nyíltan ki kell mondani ennek a csőcselékként viselkedő tömegnek, hogy ők nem demokráciát akarnak helyreállítani, hanem a saját diktatúrájukat akarják érvényesíteni.

Az a viselkedés, hogy nem tisztelek egy szakrális helyet, bemegyek egy templomba felkérdezni egy plébánost – tökmindegy, hogy a plébánosnak vagy az egyházi szervezetnek mi az alapállása, és hogy viszonyul bárkinek a politikai nézetéhez –, majd „szégyelld magadat” skandálok egy idős, ferences rendi szerzetesnek, tényleg ’19 és ’44 – mutatott rá a volt országgyűlési képviselő.