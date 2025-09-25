A kommunisták is rászálltak Pál atyára, akit Hadházyék vegzáltak a Ferenciek terén

– Megható és felemelő a kiállás Pál atya mellett, tegnap szentmisén is szolidaritást vállaltak vele – számolt be közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI . Század Intézet vezető elemezője. A politológus felidézte: a Hadházy Ákosék által vegzált ferences szerzetes, Reisz Pál 1942. február 17-én született Gyöngyösön. Idősebb testvéreit osztályidegennek minősítve nem vették fel a helyi gimnáziumba, így két bátyja végül Esztergomban, a ferenceseknél érettségizett 1954-ben és 1956-ban. Reisz Pál az érettségi után maga is belépett a ferences rendbe.

Hadházy Ákos tüntetője Pál atyát vegzálta (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Pál atya arca és neve nemcsak rendkívül gazdag munkássága miatt, de sokaknak ismerős lehet A tartótiszt című, 2013-as dokumentumfilmből is. Ebben először szólalt meg arcát és nevét vállalva egy egykori állambiztonsági tartótiszt, akinek fő szakterülete az „egyházi reakció” elleni harc volt.

A volt rendőrtiszt szembesült egykori megfigyelésének áldozataival, köztük Reisz Pál atyával is, aki a jelentések idején az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium igazgatója volt.

A film legemlékezetesebb jelenete, amikor az egykori rendőrtiszt és Reisz Pál atya szemtől szemben ül egymással. Az atya igyekezett lefesteni az akkori félelemteljes légkört, felidézve a sokszor ismeretlen helyre űzött, menekült vagy öngyilkosságot elkövető rendtársak emlékét.

Elmondta azt is, hogy igazgatóságának első évében

a megfigyelések okozta stressz miatt egyik napról a másikra megőszült.

A volt tartótiszt figyelmesen végighallgatta, ugyanakkor a végsőkig ragaszkodott ahhoz, hogy ő csak a munkáját végezte, és egyszer sem kért bocsánatot. Ennek ellenére Reisz Pál atya kezet fogott megfigyelőjével, és közölte, hogy bármikor szívesen áll mind az ő, mind családja rendelkezésére.

– Mindezek ismeretében még megbotránkoztatóbb, amit Hadházy Ákos és feltüzelt csürhéje megengedett magának vele szemben. Kiállunk Pál atya mellett – hangsúlyozta Deák Dániel.

Mint ismert, Hadházy Ákos kedden folytatta tüntetéssorozatát. Az ellenzéki politikus beszéde alatt megszólalt a Ferenciek terén álló templom harangja, amiről politikus úgy vélte, hogy ezzel szándékosan próbálták megzavarni a felszólalását. Ezért a résztvevők közül néhányan, köztük egy zebrajelmezbe öltözött egyén, behatoltak a templomba, majd számonkérték az ott szolgáló ferences szerzetest.