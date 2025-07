Orbán Viktor részletesen elmondta, mi köze van Hatvanpusztához

Hatvanpuszta az édesapjáé, a miniszterelnöknek van saját háza Felcsúton. Hatvanpuszta egy gazdaság, régen állami gazdaság volt, majd lerohadt, most pedig Orbán Viktor édesapja alkotja újjá – mondta el a sajtóban sokat emlegetett gazdaságról az Ultrahang műsorában a miniszterelnök.

Hatvankét éves vagyok, van egy házam Budán, és van egy vidéki házam Felcsúton. Mire volna még szükségem?

– tette fel a kérdést Facebook-videójában a miniszterelnök, amit az Ultrahang adásából vágott ki. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Hatvanpusztától hat kilométerre van a háza, és arról is beszélt, hogy diákmunkán dolgozott a korábbi gazdaságban, amit jóval később az édesapja vett meg. A miniszterelnök egy hosszú interjút adott az Ultrahang YouTube-csatornának, amit a Magyar Nemzeten szöveges formában is elolvashat.