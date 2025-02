Áttörés a gazdaságban: jön Európa legnagyobb adócsökkentése

Meghirdetjük Európa legnagyobb adócsökkentési programját – jelentette be Orbán Viktor a szombati évértékelő beszédében. A miniszterelnök emlékeztetett: két lépésben megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt.

Ma egy gyermek után tízezer, kettő után húszezer, három után 99 ezer forint családi adókedvezmény jár. Idén július 1-jétől

egy gyermek esetében 15 ezer,

két gyermek esetén 30 ezer,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege.

Ezt követően 2026. január 1-jétől egy gyermek esetében 20 ezer,

két gyermeknél 40 ezer,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke.

A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű engedményben részesülhetnek. Egy háromgyermekes háztartásban például az emelés jóvoltából havonta csaknem kétszázezer forinttal több pénz is maradhat a családnál, amelyet a gyermekek nevelésére tudnak fordítani.

A kormányfő kiemelte, hogy bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Továbbá a két- és háromgyermekes anyák teljes jövedelemadó-mentességet kapnak. Az utóbbiak 2025 októberétől, az előbbiek 2026 januárjától.

Orbán Viktor jelezte: ez óriási kiadás, de a nekilendülő gazdaság, a teljes foglalkoztatás megtermeli a fedezetet. Fontos, hogy ne legyen anyagi hátrányuk a gyermekeseknek. Akkor születik több gyermek, ha az édesanyák anyagi biztonságban vannak. Ha 2010 után nem alakítja át a kormány családtámogatási rendszert, akkor kétszázezerrel kevesebb gyermek született volna.

A bejelentett lépés közel egymillió édesanyát érint, és további 800-900 milliárdot hagy a gyermekes családoknál.

A magyar adórendszer 2020-tól élethosszig tartó személyi adómentességet biztosít azon édesanyák számára, akik 4 vagy több gyermeket neveltek. Jelenleg mintegy 65-70 ezer anya jogosult Magyarországon a kedvezményre, aminek az éves költségvetési hatása 50- 55 milliárd forint. Már a négygyermekes anyák szja mentességének bejelentésekor is felmerült, hogy tervek szerint kibővítésre fog kerülni a háromgyermekes anyákra is a kedvezmény. Ez most meg is valósul.