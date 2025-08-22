árréscsökkentésGVHOKSZ

GVH: Az árréscsökkentés működik

A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 15:53
Fotó: Lang Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ismételt közleményben utasította vissza, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közvetlenül, illetve a médián keresztül politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság gyorsított ágazati vizsgálatairól szóló, még nem lezárt jelentéstervezeteit.

Mint írták, a hivatal gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatóak le az OKSZ közléseiben megfogalmazott  következtetései. A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mert a nemzeti versenyhatóság nem a kereskedők, hanem a magyar emberek oldalán áll.

A GVH vizsgálataiból, illetve a GVH által működtetett online Árfigyelő adataiból egyértelműen látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak – a magyar családoknak és nyugdíjasoknak –, mert az érintett termékek döntő többségében csökkenő árakat eredményezett, illetve hozzájárult az áremelések megakadályozásához – fogalmazott a hivatal közleménye.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.