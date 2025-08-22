GVH: Az árréscsökkentés működik

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ismételt közleményben utasította vissza, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közvetlenül, illetve a médián keresztül politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság gyorsított ágazati vizsgálatairól szóló, még nem lezárt jelentéstervezeteit.

Mint írták, a hivatal gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatóak le az OKSZ közléseiben megfogalmazott következtetései. A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mert a nemzeti versenyhatóság nem a kereskedők, hanem a magyar emberek oldalán áll.

A GVH vizsgálataiból, illetve a GVH által működtetett online Árfigyelő adataiból egyértelműen látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak – a magyar családoknak és nyugdíjasoknak –, mert az érintett termékek döntő többségében csökkenő árakat eredményezett, illetve hozzájárult az áremelések megakadályozásához – fogalmazott a hivatal közleménye.