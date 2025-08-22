Rendkívüli

Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

otthonteremtéstámogatásOtthon Start Program

Kiborultak a balos megmondóemberek az Otthon start programtól

Tényleg nagy a baj a baloldal háza táján!

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 14:26
Támadja a baloldal az Otthon start programot Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton
„Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját!” – írt közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Jelezte: ezúttal HVG vezérigazgatója, Szauer Tamás szállt bele az Otthon start programba. 

Az államtitkár emlékeztetett arra, miszerint nem ez az első eset, hogy Szauer támadja a társadalom széles rétegeit támogató kormányzati intézkedéseket, hiszen korábban a többgyermekes édesanyáknak nyújtott szja-mentességbe állt bele. 

„Szauer korábbi posztjában sajnálta, hogy októbertől a háromgyermekes, 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák havonta 50-100 ezer forinttal többet fognak hazavinni! De mit is várjunk a HVG vezérétől? Ami jó az embereknek, ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek, ezért az fáj nekik. A tiszás Kollár Kingától tudjuk, ez a balos tempó. Na és persze támadni a kormányt rendíthetetlenül. Eddig az volt a HVG problémája, azért fanyalogtak, hogy magasak az albérletárak, lakásárak, ezért a fiataloknak nehéz otthont szerezni, lakhatási probléma van az országban. Most, hogy a kormány megindította a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot, most akkor ez a baj. Ha van sapka, az a baj, ha nincs, az! Mi mást várhatnánk a baloldaltól?” – olvasható Panyi Miklós bejegyzésében. 

Az államtitkár szerint  a HVG vezérének ezért most az fáj, hogy

  • több százezer fiatal előtt kinyílt az első otthon megszerzésének lehetősége;
  • több tízezer, akár több mint százezer forinttal is olcsóbbak lesznek a törlesztők a fiatalok részére, mint piaci hitel esetén;
  • beindul az építőipar, sok tízezer munkahely jön létre, sok tízezer új lakás épül;
  • a program hatására pedig még az albérletárak is csökkenni kezdtek!

Szerinte tényleg nagy tehát a baj, de leginkább a baloldal háza táján!

Az államtitkár szerint a HVG és a baloldal ajánlata ugyanis az, hogy első otthon helyett építsünk bérlakást. Zárójelbe:

várjuk a HVG-nek azt a nagy tényfeltáró cikkét, ami a Karácsony Gergely vezette főváros bérlakásprogramjának elmúlt hatéves sikeréről beszámol – inkább ne várjuk, nem lesz ilyen.

„A baloldal és Szauer ajánlata tehát az, hogy majd néhány év múlva néhány ezer bérlakás épül, és akkor néhány ezer fiatal majd kibérelheti azokat. A polgári Magyarország ajánlata ezzel szemben az, hogy otthonteremtési programot indítunk és minden fiatal számára lehetőséget adunk első saját otthona megszerzésére. Mi  az első otthon biztonságát, a baloldal a bérlakásfüggőséget ajánlja! Lehet választani…” – fogalmazott az államtitkár.

Panyi Miklós reagálva a HVG spekulánsokra és az ingatlanár-emelkedésre vonatkozó állításaira, további tényeket is sorolt:

  • A program a fiatalok és ingatlantulajdonnal nem rendelkezők számára készült, a gazdagok, a spekulánsok, valamint azok, akiknek van saját ingatlantulajdonuk, nem vehetnek részt benne. A HVG vezérigazgatója sem vehet részt benne!
  • Az állam a támogatást kamattámogatás formájában, 25 évre elosztva biztosítja, nem ad egyösszegű támogatást, így az nem tud beépülni az árakba.
  • Az Otthon startba árkorlátokat építettünk, amivel megakadályozzuk az árak emelkedését. Luxusingatlanok megvásárlását pedig nem finanszírozzuk!
  • Több mint százezer olyan eladó ingatlan van a piacon, ami belefér a program feltételrendszerébe, van tehát kínálat.
  • Emellett több tízezer új eladó ingatlan fog megjelenni a hirdetési felületeken, hiszen most valós esély lesz arra, hogy az eladók el tudják adni eddig beragadt ingatlanjaikat. A kínálat folyamatosan bővül!
  • Csak idén 15 ezer új lakás építése fog elindulni országszerte. Jönnek az új lakások tízezrei. A kínálat nőni fog!
  • Megindítottuk a Lakhatási tőkeprogramot, amely háromszázmilliárd forinttal harmincezer új lakás építését támogatja a következő öt évben.
     

„Tehát, kedves fiatalok, ne üljetek fel a balos propagandának, ne üljetek fel a belvárosi libsi fanyalgásnak, helyette inkább tervezzetek, számoljatok és szerezzétek meg életetek első lakását!” – zárta bejegyzését az államtitkár.

A HVG vezérigazgatójának állításáaira Orbán Viktor is reagált, arról itt írtunk:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

