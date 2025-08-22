Kiborultak a balos megmondóemberek az Otthon start programtól

„Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját!” – írt közösségi oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Jelezte: ezúttal HVG vezérigazgatója, Szauer Tamás szállt bele az Otthon start programba.

Az államtitkár emlékeztetett arra, miszerint nem ez az első eset, hogy Szauer támadja a társadalom széles rétegeit támogató kormányzati intézkedéseket, hiszen korábban a többgyermekes édesanyáknak nyújtott szja-mentességbe állt bele.

„Szauer korábbi posztjában sajnálta, hogy októbertől a háromgyermekes, 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák havonta 50-100 ezer forinttal többet fognak hazavinni! De mit is várjunk a HVG vezérétől? Ami jó az embereknek, ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek, ezért az fáj nekik. A tiszás Kollár Kingától tudjuk, ez a balos tempó. Na és persze támadni a kormányt rendíthetetlenül. Eddig az volt a HVG problémája, azért fanyalogtak, hogy magasak az albérletárak, lakásárak, ezért a fiataloknak nehéz otthont szerezni, lakhatási probléma van az országban. Most, hogy a kormány megindította a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot, most akkor ez a baj. Ha van sapka, az a baj, ha nincs, az! Mi mást várhatnánk a baloldaltól?” – olvasható Panyi Miklós bejegyzésében.

Az államtitkár szerint a HVG vezérének ezért most az fáj, hogy

több százezer fiatal előtt kinyílt az első otthon megszerzésének lehetősége;

több tízezer, akár több mint százezer forinttal is olcsóbbak lesznek a törlesztők a fiatalok részére, mint piaci hitel esetén;

beindul az építőipar, sok tízezer munkahely jön létre, sok tízezer új lakás épül;

a program hatására pedig még az albérletárak is csökkenni kezdtek!

Szerinte tényleg nagy tehát a baj, de leginkább a baloldal háza táján!

Az államtitkár szerint a HVG és a baloldal ajánlata ugyanis az, hogy első otthon helyett építsünk bérlakást. Zárójelbe:

várjuk a HVG-nek azt a nagy tényfeltáró cikkét, ami a Karácsony Gergely vezette főváros bérlakásprogramjának elmúlt hatéves sikeréről beszámol – inkább ne várjuk, nem lesz ilyen.

„A baloldal és Szauer ajánlata tehát az, hogy majd néhány év múlva néhány ezer bérlakás épül, és akkor néhány ezer fiatal majd kibérelheti azokat. A polgári Magyarország ajánlata ezzel szemben az, hogy otthonteremtési programot indítunk és minden fiatal számára lehetőséget adunk első saját otthona megszerzésére. Mi az első otthon biztonságát, a baloldal a bérlakásfüggőséget ajánlja! Lehet választani…” – fogalmazott az államtitkár.