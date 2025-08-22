Rendkívüli

Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

otthonteremtésOtthon Start ProgramOrbán Viktor

Helyretette a HVG vezérigazgatóját Orbán Viktor

Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 14:09
Hiába támadják, rendkívül kedvező lehetőségeket kínál az Otthon start program Forrás: Facebook/Orbán Viktor
„Ez egy tévedés. Az Otthon start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket (vételár és négyzetméterár maximalizálva). Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a HVG vezérigazgatójának állítására utalt, aki szerint rossz a fiataloknak az Otthon start program. A kormányfő egy fotót is posztolt:

 

 

 

Az Otthon start program fix 3 százalékos kamat mellett ad rendkívül kedvező hitelt mindazoknak, akik az első lakásukat kívánják megszerezni. A kezdeményezés szeptembertől indult, a már hetek óta ostromolják a bankokat az érdeklődök. Azaz: a program még el sem indult, de már népszerű.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

