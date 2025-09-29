  • Magyar Nemzet
  • Hamarosan mentesülnek az adófizetés alól a háromgyermekes anyák: fontos részleteket közölt a NAV
Hamarosan mentesülnek az adófizetés alól a háromgyermekes anyák: fontos részleteket közölt a NAV

Benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat szerdától a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik október 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után; a nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 15:57
Lényegében már most is kétkulcsos a hazai adórendszer (illusztráció) Fotó: Balázs Attila MTI
Hangsúlyozták, a kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. Az anyák szja-mentessége akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A közleményben kifejtették: érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. 

anyák szja-mentessége
Októbertől életbe lép a három vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentessége. Fotó: Shutterstock

Nyilatkozni 2025. október 1-jétől lehet, legkényelmesebben az ONYA-ban, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik. A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. 

Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes anyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól – hívta fel a figyelmet a NAV. A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. 

De a háromgyerekes szülőknek jár a családi kedvezmény is, amely havonta további – 990 000 forinttal csökkentve az adóalapot – a gyakorlatban 148 500 forint megtakarítást jelenthet. Azt az összeget pedig, amit az szja-ból (családi adókedvezményként) nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

A kedvezményről minden további részlet megtalálható a 73. számú információs füzetben.

