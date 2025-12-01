Kocsis Máté: Baloldali színjáték volt a Tisza Párt előválasztása + videó

– Tudom, hogy Magyar Péter nehezen vallja be magának, de ez rohadt ciki. A részletekből pedig olyan is kiderül, hogy az egyik jelölt 78, a másik jelölt 72 százaléknyi szavazatot kapott. Ez azt jelenti, hogy 150 százaléknyi tiszás szavazott, és ami a legszebb, hogy az nyert, aki a kevesebb 72-t kapta – állapította meg Kocsis Máté.

– Önmagában ez a hevesi választókerületi tragédia írja le a legjobban a jelöltállítási folyamatot, és nem tudom, hogy komoly ember komolyan tud-e venni egy olyan társaságot, amelyik képtelen két számot úgy összeadni, hogy a száznál ne legyen nagyobb a részvétel. Tehát kabaré, bohózat, láttunk is már ilyet, nem kell ezzel túlságosan foglalkozni.

Rég el voltak döntve a jelöltek,

ez egy nagy-nagy baloldali színjáték – mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.