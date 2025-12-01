Kocsis Máté: Baloldali színjáték volt a Tisza Párt előválasztása + videó

– Egy nagy-nagy baloldali színjáték, rég el voltak döntve a jelöltek, a kabaré szó illik rá a legjobban vagy a roncsderbi – értékelte Kocsis Máté a Tisza jelöltállítását. A Fidesz frakcióvezetője felidézte: hasonló zajlott 2009-ben, amikor az MSZP keresett miniszterelnököt Gyurcsány Ferenc lemondása után, „ugyanilyen castingot csináltak”.
– Négy évvel ezelőtt szintén volt előválasztás még a Márki-Zayéknál, az is egy bohózat volt – jegyezte meg a frakcióvezető.
Négy évvel ezelőtt 650 ezren vettek részt ezen az előválasztáson, most meg háromszázezren, legalábbis Magyar Péter állítása szerint, és még valószínűleg ez is egy kozmetikázott szám, tehát feleannyi baloldali honpolgárt érdekelt csak ez a bohózat, mint négy évvel ezelőtt, azért ez sokat elárul
– kommentálta a Tisza Párt legutóbb érdektelenségbe fulladt előválasztását.
