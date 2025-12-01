Kocsis Máté: Baloldali színjáték volt a Tisza Párt előválasztása + videó

Gyurcsány FerencKocsis MátéTisza Pártelőválasztás

Kocsis Máté: Baloldali színjáték volt a Tisza Párt előválasztása

Rég eldöntött jelöltekkel, egymásnak ellentmondó számokkal és látványos érdektelenséggel zajlott le a Tisza Párt előválasztása – állapította meg Kocsis Máté. Szerinte az egész folyamat egy újabb baloldali színjáték volt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 10:01
Magyar Péter Forrás: Havran Zoltán
– Egy nagy-nagy baloldali színjáték, rég el voltak döntve a jelöltek, a kabaré szó illik rá a legjobban vagy a roncsderbi – értékelte Kocsis Máté a Tisza jelöltállítását. A Fidesz frakcióvezetője felidézte: hasonló zajlott 2009-ben, amikor az MSZP keresett miniszterelnököt Gyurcsány Ferenc lemondása után, „ugyanilyen castingot csináltak”.

– Négy évvel ezelőtt szintén volt előválasztás még a Márki-Zayéknál, az is egy bohózat volt – jegyezte meg a frakcióvezető.

Négy évvel ezelőtt 650 ezren vettek részt ezen az előválasztáson, most meg háromszázezren, legalábbis Magyar Péter állítása szerint, és még valószínűleg ez is egy kozmetikázott szám, tehát feleannyi baloldali honpolgárt érdekelt csak ez a bohózat, mint négy évvel ezelőtt, azért ez sokat elárul

– kommentálta a Tisza Párt legutóbb érdektelenségbe fulladt előválasztását.

– Tudom, hogy Magyar Péter nehezen vallja be magának, de ez rohadt ciki. A részletekből pedig olyan is kiderül, hogy az egyik jelölt 78, a másik jelölt 72 százaléknyi szavazatot kapott. Ez azt jelenti, hogy 150 százaléknyi tiszás szavazott, és ami a legszebb, hogy az nyert, aki a kevesebb 72-t kapta – állapította meg Kocsis Máté.

– Önmagában ez a hevesi választókerületi tragédia írja le a legjobban a jelöltállítási folyamatot, és nem tudom, hogy komoly ember komolyan tud-e venni egy olyan társaságot, amelyik képtelen két számot úgy összeadni, hogy a száznál ne legyen nagyobb a részvétel. Tehát kabaré, bohózat, láttunk is már ilyet, nem kell ezzel túlságosan foglalkozni.

Rég el voltak döntve a jelöltek,

ez egy nagy-nagy baloldali színjáték – mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)


