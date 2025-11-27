Érdektelenségbe fulladt a Tisza Párt előválasztása

Kijelentette,

az előválasztás menete teljesen átláthatatlan, ami jó Magyar Péternek, ugyanis azt hoz ki győztesnek akit akar.

Ennek eredményeként pedig lapunk információi szerint mostanra garantálttá vált, hogy a Magyar Péter által preferált jelöltek nyernek majd mindenhol.

Úgy értékeltük, hogy a mozgósítás jól sikerült, ugyanakkor a szavazók száma egyértelműen mutatja, hogy már nincs meg az aktivisták és a választók körében az a kormányváltó hangulat amiről Magyar Péter beszél

– tette hozzá a forrásunk. Elmondta, az érdeklődés megcsappanásáért Magyar Péter az alelnökeit okolja, akik állítása szerint nem végzik el a rájuk bízott feladatokat.

Radnai Márk és Forsthoffer Ágnes van a célkeresztben. Márk azért, mert nem megy az előválasztás körüli mozgósítás, Ági pedig a Tisza-szigetek felszívódása, az aktivisták moráljának csökkenése miatt lett kipécézve

– emelte ki az informátor. Lapunk forrásait az alacsony részvételről alátámasztja, hogy a Tisza Párt az előválasztás első fordulóját követően pontos adatokat a jelöltekkel kapcsolatban nem hozott nyilvánosságra. A voksok száma helyett a jelölt aspiránsokra leadott szavazatok százalékait hozták csak nyilvánosságra, így elkerülve az alacsony részvétel miatti lebőgést.

Mint ismert, a 2021-es ellenzéki előválasztás során az első és a második fordulóban is több mint 600 ezer ember vett részt a voksoláson.