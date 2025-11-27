Tisza-szigetekelőválasztásaktivistaMagyar Péter

Érdektelenségbe fulladt a Tisza Párt előválasztása

Miközben Magyar Péter óriási sikerről számol be az előválasztás kapcsán, a valóságban komoly problémákkal küzd a Tisza Párt elnöksége.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 21:27
Fotó: Havran Zoltán
A Tisza Párt és Magyar Péter minden próbálkozása ellenére sem sikerült tömegeket megmozgatnia az előválasztás során. A nyilvánosságra hozott adatok szerint ugyanis mindössze 300 ezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán, ami töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Magyar Péter arra számított, hogy eléri az egy milliót a szavazók száma, ehhez képest az első napon a 200 ezret sem sikerült megugrani. Mindeközben pedig olyannyira átláthatatlan, és senki által nem felügyelt a rendszer, hogy gyakorlatilag bárki bármit mondhat

– emelte ki a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségének dolgozó forrásunk. 

Kijelentette, 

az előválasztás menete teljesen átláthatatlan, ami jó Magyar Péternek, ugyanis azt hoz ki győztesnek akit akar.

Ennek eredményeként pedig lapunk információi szerint mostanra garantálttá vált, hogy a Magyar Péter által preferált jelöltek nyernek majd mindenhol. 

Úgy értékeltük, hogy a mozgósítás jól sikerült, ugyanakkor a szavazók száma egyértelműen mutatja, hogy már nincs meg az aktivisták és a választók körében az a kormányváltó hangulat amiről Magyar Péter beszél

– tette hozzá a forrásunk. Elmondta, az érdeklődés megcsappanásáért Magyar Péter az alelnökeit okolja, akik állítása szerint nem végzik el a rájuk bízott feladatokat. 

Radnai Márk és Forsthoffer Ágnes van a célkeresztben. Márk azért, mert nem megy az előválasztás körüli mozgósítás, Ági pedig a Tisza-szigetek felszívódása, az aktivisták moráljának csökkenése miatt lett kipécézve

– emelte ki az informátor. Lapunk forrásait az alacsony részvételről alátámasztja, hogy a Tisza Párt az előválasztás első fordulóját követően pontos adatokat a jelöltekkel kapcsolatban nem hozott nyilvánosságra. A voksok száma helyett a jelölt aspiránsokra leadott szavazatok százalékait hozták csak nyilvánosságra, így elkerülve az alacsony részvétel miatti lebőgést.

Mint ismert, a 2021-es ellenzéki előválasztás során az első és a második fordulóban is több mint 600 ezer ember vett részt a voksoláson. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

