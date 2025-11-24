koordinátorTisza PártelőválasztáskampányvidékMagyar Péter

Magyar Péter emberei lázadnak a Tisza kamu-előválasztásán

Lapunk információi szerint az előzetes várakozásokhoz képest is kevés aktivista hajlandó elmondani a véleményét a Tisza Párt előválasztásának első fordulóján. Ráadásul több jelöltjelölt, akik borúlátóak a saját esélyeiket illetően, arra buzdítják a követőiket, hogy ne is vegyenek részt a belsős pártszavazáson.

Munkatársunktól
2025. 11. 24. 4:50
Minden erőfeszítés, nyilvános és belső mozgósító kampány ellenére sem sikerült az előválasztásra a Tisza-szigetek tagjainak tömegeit megmozgatni a párt elnökségének. Lapunk információi szerint ugyanis csak a leginkább elkötelezett, mindössze néhány ezer tiszás szimpatizáns döntött úgy, hogy elmondja a véleményét a jelöltekről.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Szabotázs és feszültség. Ezekkel a szavakkal lehetne legjobban leírni, hogy miért nem voltak hajlandók szavazni az aktivistáink a hatalmas médiavisszhang és mozgósítás ellenére

– mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Pártban dolgozó informátor. Kiemelte: rengeteg, az elmúlt hónapokban kialakult probléma mutatkozik meg az előválasztás során.

– Teljesen eltolódtak az arányok. Budapesten van olyan körzet, ahol a jelen adatok szerint kétszáz szavazattal lehet valaki képviselő, vidéken azonban

már 20-30 vokssal is simán továbbjuthat egy jelöltjelölt a második fordulóba.

Vannak olyan körzetek, itt leginkább Békés, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére gondolok, ahol kis túlzással kijelenthető, hogy olyan, mint ha nem is lenne volna első forduló, annyira nem érdekel senkit – jelentette ki a forrásunk.

Legalább ilyen nagy problémát jelent a szervezők számára, hogy az esélytelen jelöltek a hozzájuk tartozó Tisza-szigetek tagjait sok helyen arra buzdították, ne is szavazzanak, így szabotálva az általuk megnyerhetetlen voksolást.

Hatalmas feszültség alakult ki a szavazást megnyerni akaró, de esélytelen koordinátorok és az előre kijelölt győztesek, illetve a Tisza Párt elnöksége között. Ugyanis sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve, nem kapják meg a megérdemelt és beígért pozíciókat

– tette hozzá az informátor.

Mint arról már beszámoltunk, Magyar Péter a demokrácia ünnepének állítja be a Tisza Párt előválasztását, ám a valóság teljesen más képet mutat. A voksolás első fordulójában ugyanis kizárólag a Tisza-szigetek tagjai vehetnek részt.

Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben egyenletesen osztanánk el a 106 egyéni körzetben a szimpatizánsokat, választókerületenként alig több mint kétszáz ember lenne jogosult szavazni. A Magyar Nemzet birtokába került adatok szerint ugyanis mindössze 1570 Tisza-sziget van, melyek tagsága kevesebb mint 28 ezer fő.

Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok pontosságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából

csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza-szigetekben.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha csak az aktív tagok szavaznak az első körben, akkor átlagosan kevesebb mint száz ember fogja eldönteni, mely jelöltek juthatnak tovább az előválasztás második körébe.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Isza Ferenc)


