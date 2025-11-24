Magyar Péter emberei lázadnak a Tisza kamu-előválasztásán

Minden erőfeszítés, nyilvános és belső mozgósító kampány ellenére sem sikerült az előválasztásra a Tisza-szigetek tagjainak tömegeit megmozgatni a párt elnökségének. Lapunk információi szerint ugyanis csak a leginkább elkötelezett, mindössze néhány ezer tiszás szimpatizáns döntött úgy, hogy elmondja a véleményét a jelöltekről.
Szabotázs és feszültség. Ezekkel a szavakkal lehetne legjobban leírni, hogy miért nem voltak hajlandók szavazni az aktivistáink a hatalmas médiavisszhang és mozgósítás ellenére
– mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Pártban dolgozó informátor. Kiemelte: rengeteg, az elmúlt hónapokban kialakult probléma mutatkozik meg az előválasztás során.
– Teljesen eltolódtak az arányok. Budapesten van olyan körzet, ahol a jelen adatok szerint kétszáz szavazattal lehet valaki képviselő, vidéken azonban
már 20-30 vokssal is simán továbbjuthat egy jelöltjelölt a második fordulóba.
Vannak olyan körzetek, itt leginkább Békés, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére gondolok, ahol kis túlzással kijelenthető, hogy olyan, mint ha nem is lenne volna első forduló, annyira nem érdekel senkit – jelentette ki a forrásunk.
Legalább ilyen nagy problémát jelent a szervezők számára, hogy az esélytelen jelöltek a hozzájuk tartozó Tisza-szigetek tagjait sok helyen arra buzdították, ne is szavazzanak, így szabotálva az általuk megnyerhetetlen voksolást.
Hatalmas feszültség alakult ki a szavazást megnyerni akaró, de esélytelen koordinátorok és az előre kijelölt győztesek, illetve a Tisza Párt elnöksége között. Ugyanis sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve, nem kapják meg a megérdemelt és beígért pozíciókat
– tette hozzá az informátor.
