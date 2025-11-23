Itt a bizonyíték, Magyar Péterék előválasztása egy értelmetlen színjáték

Miközben Magyar Péter a demokrácia ünnepének állítja be a Tisza Párt előválasztását, a valóság teljesen más képet mutat. A voksolás első fordulójában ugyanis kizárólag a Tisza-szigetek tagjai vehetnek részt.

Magyar Péter foghatja a fejét, lelepleződött az átverése Fotó: Máté Krisztián

Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben egyenletesen osztanánk el a 106 egyéni körzetben a szimpatizánsokat, körzetenként alig több mint 200 ember lenne jogosult szavazni a ma kezdődő voksoláson. A korábban a Magyar Nemzet birtokába került adatok szerint ugyanis mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelyek tagsága kevesebb mint 28 ezer fő.

Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok pontosságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza-szigetekben.

Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben csak az aktív tagok szavaznak az első körben, akkor átlagosan kevesebb mint 100 ember fogja eldönteni, mely jelöltek juthatnak tovább az előválasztás második körébe.