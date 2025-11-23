Magyar NemzetkörzetTisza szigetekszimpatizáns

Itt a bizonyíték, Magyar Péterék előválasztása egy értelmetlen színjáték

A demokrácia ünnepe helyett Magyar Péter akaratának kifejeződése a Tisza Párt előválasztása.

Munkatársunktól
2025. 11. 23. 6:28
Magyar Péter személyisége kockázat, bomlásnak indult a Tisza FERENC ISZA / AFP
Fotó: FERENC ISZA / AFP
Miközben Magyar Péter a demokrácia ünnepének állítja be a Tisza Párt előválasztását, a valóság teljesen más képet mutat. A voksolás első fordulójában ugyanis kizárólag a Tisza-szigetek tagjai vehetnek részt. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Magyar Péter foghatja a fejét, lelepleződött az átverése Fotó: Máté Krisztián

Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben egyenletesen osztanánk el a 106 egyéni körzetben a szimpatizánsokat, körzetenként alig több mint 200 ember lenne jogosult szavazni a ma kezdődő voksoláson. A korábban a Magyar Nemzet birtokába került adatok szerint ugyanis mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelyek tagsága kevesebb mint 28 ezer fő. 

Ráadásul a párt belső életét ismerő egyik forrásunk, akit az adatok pontosságáról kérdeztünk, azt is elárulta, hogy nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza-szigetekben.

Ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben csak az aktív tagok szavaznak az első körben, akkor átlagosan kevesebb mint 100 ember fogja eldönteni, mely jelöltek juthatnak tovább az előválasztás második körébe. 

Ugyanakkor tovább csorbítja az előválasztás legitimációját, hogy a Tisza-szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken. Más részein az országnak viszont nagyon nem állnak jól Magyar Péterék. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza-sziget van. Van köztük olyan is, amelynek több száz fős a tagsága.

Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza-szigetek, mind a tagságuk száma.

A legtöbb Tisza-sziget Hajdú-Bihar 3. számú, debreceni választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy 600 tagot számlál. Borsod-Abaúj-Zemplénben a 2. számú választókerületben viszont mindössze négy sziget van, összesen76 taggal. Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerületben is nagyon kevés a Tisza-sziget. De alig vannak támogatói Magyar Péternek például Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében. Ezeken a helyeken bőven száz alatt van a szigettagok összlétszáma.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)

