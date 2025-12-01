Orbán Viktor elárulta, mire számíthatunk decemberben

„Húzós november volt. A háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3 százalékos Otthon start programot,

kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz–ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett

– foglalta össze Orbán Viktor az elmúlt hónap eseményeit hétfő reggeli Facebook-posztjában. A miniszterelnök leszögezte: a december sem lesz könnyebb. Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek.

Orbán Viktor legutóbb Moszkvában tárgyalt a békéről (Fotó: Alexander Nemenov)

Az amerikai–orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt.

Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. A kormányfő arra figyelmeztet, hogy minden tudásra és minden tapasztalatra szükségük lesz, ha nem akarják, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. „Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett. Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcolnunk Brüsszelben is” – zárta gondolatait Orbán Viktor.