Phelps edzője rögtön tudta, mi hiányzik a magyar tehetségből

– Milyen benyomást keltett Bob Bowman az első találkozón?

– Tetszett, hogy mennyire képben volt velem, egyből mondta, hogy mik a hiányosságaim és miben tudnék nála fejlődni. Látszott rajta, hogy már korábban is figyelt engem, tudta, hogyan úszom és mire van szükségem.

– Avasson be minket is!

– Nyilvánvaló, hogy a mellúszás óriási gyenge pontom, ezt ő is egyből felhozta, de ezt mindenki láthatja. Arról beszélgettünk, hogy főleg edzéseken hiányolok valami pluszt, aminek a segítségével a versenyeken robbantani tudnék. Elmeséltem, hogy a vb-n dobogóra akartam állni, hatalmas időre készültem, ehhez képest hiába harcoltam, a juniorvilágcsúcsomat sem tudtam megjavítani és csak hatodik lettem kétszáz vegyesen. Legbelül azt érzem, hogy valami hiányzik. Ő meg azt felelte, hogy pont ebben tud segíteni nekem, mert az egyetemi bajnokság jól felkészít az éles helyzetekre.

Kós Hubert a mellúszásban még sokat fejlődhet. Fotó: Czeglédi Zsolt

– A már említett vb előtti beszélgetésünkben is pedzegette azt a bizonyos nagy időt. Rómában, az Eb-n megszerezte a várva várt aranyérmet, de a „nagy idő” akkor is elmaradt. Mit gondol, ha Bowman elővarázsolja önből azt, amiről úgy hiszi, hogy képes rá, azzal Léon Marchand ellen is versenyképes lesz?

– Biztos vagyok benne. Régóta, igazából a tavalyi Eb óta érzem azt a nagy időt magamban, de úgy edzek vegyesen, mint szerintem senki más a világon, mert három-négy éve nincs senki a csoportomban, akivel tudnék versenyezni, lényegében egyedül úszom.

Próbálkoztunk azzal, hogy Gyurta Gergellyel, Németh Nándorral, Kovács Benedekkel, Milák Kristóffal együtt ússzam, de Nándi és Beni eleve máshol készülnek, Kristóf meg olimpiai bajnok, az ő ritmusa más, nehéz ezt összehangolni. Itthon vegyesen nem tudok normálisan versenyezni, ami nagyon hiányzik.

– Marchand egy év alatt hihetetlen fejlődésen ment keresztül Bowman irányítása mellett. Hasonlóban bízik?

– Igen. Figyeltem Léont már a tavalyi olimpián is, Tokióban döntős volt 400 vegyesen, amelyen 4:09-es időt úszott, és nagyon-nagyon elfáradt. Aztán kiment Bobhoz edzeni, és egy évre rá azt az időt már reggel az előfutamban megúszta a vb-n, és még csak el sem fáradt. Tudtam én, hogy a döntőben hatalmas időt repeszt majd, mert látszott rajta az a munkamennyiség, amit a Bobbal elvégzett. Megúszta a 4:04-et a Duna Arénában, és mindenki el volt képedve, hogy majdnem megdöntötte Phelps űrvilágcsúcsát, ráadásul kétszázon is aranyérmet szerzett.

– Marchand mit szólt hozzá, hogy januártól közvetlen edzőtársak lesznek?

– Kapcsolatban vagyunk, a vb után elkezdtünk ismerkedni. Azt mondta, nagyon várja, hogy kimenjek és tudjunk versenyezni egymással. Jó volt ezt hallani, mert vannak, akik nem szeretik, ha akár csak edzésen is megveri őket valaki, de ezt nem látom Léonon, úgyhogy várom a közös munkát.

Léon Marchand hozzászólásban az elsők között gratulált Kós Hubert bejelentéséhez az Instagramon:

– Jól hangzik, hogy Bob Bowman lesz az edzője, de Arizonában több klasszis úszó van a csapatban, Marchand mellett említhetjük a 400 vegyes olimpiai bajnokát, Chase Kaliszt is. Valóban Bowman lesz az, aki ön mellett áll a medence szélén, aki megmondja, mit és hogyan kell csinálnia?

– Igen. Már most is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, az Eb alatt is sokat beszéltünk, végigkövette az úszásaimat.

– Az ő szemszögéből nézve a régi nagy ellenfélről, Cseh Lászlóról is beszéltek már? Aki ugye nem mellesleg az ön példaképe…

– Még nem, de biztosan meg fogom kérdezni Bobot, hogy milyen volt annyi éven át Laci ellen készülnie Phelpsszel. Azt már sokszor hallottuk, hogy milyen volt Phelps ellen készülni, de engem a másik oldal is érdekel, meg az is, hogy ő mit gondol Laciról.