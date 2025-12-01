Sághi IstvánBlikksportrovat

Meghalt Sághi István

77 évesen kórházban hunyt el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 21:17
– Távozott a magyar sportújságírás egyik ikonja. Hetvenhét éves korában meghalt Sághi István – számolt be a gyászhírről az Origo. Sághi István 1948-ban született Mátrasasváron. Fiatalon jégkorongozott az MTK Vörös Meteorban, később sportmasszőrként dolgozott a Tungsram SC-nél, majd az FTC utánpótlásában tevékenykedett technikai vezetőként – írta megemlékezésében a Blikk.
Az újságírással a kilencvenes évek elején kezdett foglalkozni a Nemzeti Sportnál, majd a 1994-ben induló Blikk sportrovatának egyik alapembere lett, ahol hosszú éveken át dolgozott. Később a Napi Ász, majd az nb1.hu és a ziccer.hu szerkesztőségének is tagja volt.

A Fradihoz különösen erős szálak fűzték. A Blikk visszaemlékezése szerint „amit ő nem tudott a klubról, az szinte nem is létezett”. Közel állt hozzá a futball mellett a kézilabda és a vízilabda is, fejből tudta a nagy meccsek adatait, évszámokat, igazolásokat, sérüléseket, élettörténeteket. Szakmai kapcsolatai szinte példátlanok voltak, gyakran rendelkezett olyan exkluzív információkkal, amelyekkel senki más.

Sághi István szenvedélye volt a sport 

Szenvedélye nyugdíjazása után sem csökkent. Hosszú betegsége ellenére figyelte a sporteseményeket, amíg tudott, ott volt a pályák mellett, később pedig otthonából vagy a kórházi ágyáról követte a híreket, rendszeresen hallgatva a sportrádió adását. Felesége elvesztése különösen megviselte, de a sport továbbra is kapaszkodót jelentett számára.

Sághi István hosszú pályafutása, szakmai emlékezete és sport iránti elkötelezettsége sokaknak fog hiányozni. Emlékezetes nyomot hagyott kollégáiban, szerkesztőségekben és mindazokban, akik olvasták írásait.

