– Távozott a magyar sportújságírás egyik ikonja. Hetvenhét éves korában meghalt Sághi István – számolt be a gyászhírről az Origo. Sághi István 1948-ban született Mátrasasváron. Fiatalon jégkorongozott az MTK Vörös Meteorban, később sportmasszőrként dolgozott a Tungsram SC-nél, majd az FTC utánpótlásában tevékenykedett technikai vezetőként – írta megemlékezésében a Blikk.
Az újságírással a kilencvenes évek elején kezdett foglalkozni a Nemzeti Sportnál, majd a 1994-ben induló Blikk sportrovatának egyik alapembere lett, ahol hosszú éveken át dolgozott. Később a Napi Ász, majd az nb1.hu és a ziccer.hu szerkesztőségének is tagja volt.
A Fradihoz különösen erős szálak fűzték. A Blikk visszaemlékezése szerint „amit ő nem tudott a klubról, az szinte nem is létezett”. Közel állt hozzá a futball mellett a kézilabda és a vízilabda is, fejből tudta a nagy meccsek adatait, évszámokat, igazolásokat, sérüléseket, élettörténeteket. Szakmai kapcsolatai szinte példátlanok voltak, gyakran rendelkezett olyan exkluzív információkkal, amelyekkel senki más.
Sághi István szenvedélye volt a sport
Szenvedélye nyugdíjazása után sem csökkent. Hosszú betegsége ellenére figyelte a sporteseményeket, amíg tudott, ott volt a pályák mellett, később pedig otthonából vagy a kórházi ágyáról követte a híreket, rendszeresen hallgatva a sportrádió adását. Felesége elvesztése különösen megviselte, de a sport továbbra is kapaszkodót jelentett számára.
Sághi István hosszú pályafutása, szakmai emlékezete és sport iránti elkötelezettsége sokaknak fog hiányozni. Emlékezetes nyomot hagyott kollégáiban, szerkesztőségekben és mindazokban, akik olvasták írásait.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!