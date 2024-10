Milák hagyatéka: az edzője üres kézzel távozott

A párizsi olimpia és paralimpia után sem szakadt meg a szép hagyomány, a játékok hősei, az érmet szerzett sportolók és felkészítőik állami kitüntetést vehettek át. Az idén is a Parlamentben megtartott ceremónia nem pusztán protokoll: emelkedett hangulatú ünnepség. A kitüntetés egyfajta ráadás, ami nem alanyi jogon jár, mint például a helyezés után a jutalom a helyezetteknek, az életjáradék az érmeseknek és edzőiknek. A kitüntetés eszmeileg több a pénzben mérhető javadalmazásnál: a nép képviseletében kifejezett hála a haza dicsőségére elért eredményért.

Aki teheti, rendre eleget is tesz a meghívásnak. Szeptember 26-án így ott volt az Országházban Virth Balázs, Milák Kristóf – most már csupán – korábbi edzője, aki végigkísérte az immár kétszeres olimpiai bajnok kezdetben diadalmas, majd rögös, végül azonban újra a csúcsra vezető hároméves útját a mögöttünk hagyott olimpiászban. Virth Balázs és – hogy róla se feledkezzünk meg – Zala György, Milák Kristóf erőnléti edzője azonban csak a vendégek között foglalt helyett és nem is kapott kitüntetést, mert hogy nem terjesztették fel az elismerésre, miként arra elsőként az Index hívta fel a figyelmet. Virth Balázs a ceremóniát követő fogadáson már nem is vett részt, inkább eloldalgott, képletesen is végleg szakítva Milák Kristóffal.

Igen, köztudott, hogy edző és tanítványa kapcsolata idővel feszültté vált. Virth Balázs ráadásul elkövetett egy hibát, helyesebben egy hibát többször is elkövetett, őszintén beszélt a világklasszis versenyzőről. Az áprilisi országos bajnokság után, amelyen Milák Kristóf visszatért, elmondta, Milák gyors és erős, még sincs tökéletes állapotban, az állóképességén volna mit javítani. Az olimpiai felkészülés véghajrájában aztán nem tagadta, hogy az elutazás előtti héten nem látta a tanítványát, így nem tudja, mennyit edzett. Majd még ki sem aludt az olimpiai láng, bejelentette, nem dolgozik tovább Milák Kristóffal, egész pontosan illedelmesen úgy fogalmazott, hogy Miláknak új impulzusokra van szüksége.

Igen, a kölcsönös bizalmat és tiszteletet, ami a 2021-ben indult közös munkát sokáig jellemezte, s aminek látványos állomása volt a 2022-es budapesti világbajnokság Milák két aranyérmével és világcsúcsával, idővel kikezdték a közismert nehézségek.

Azt azonban senki sem hányhatja Virth Balázs szemére, hogy a munkáját ne végezte volna el.

Ő megjelent minden kiírt edzésen és edzőtáborban, még azon is, amit tűzoltásképpen illesztettek be a felkészülésbe. Hálát egy ponton túl már nem remélt mindezért, a markát sem tartotta, de arra aligha számított, hogy többször megalázó helyzetbe kerül. Milák Kristóf – a többi szakemberhez hasonlóan – őt sem jelölte meg edzőjeként a formanyomtatványon, ezért nem részesül életjáradékban a kiváló úszó párizsi eredményeiért. A versenyző egyesülete, a Honvéd nem kötött vele szerződést, az edző munkája ellentételezéseként ezért csak az állami juttatást vette föl.

Szigorúan nézve mindezzel akár számolhatott is, ám a történteknek akkor sem lehetne egyenes következménye, hogy lefelejtették a kitüntetettek listájáról.

Másként ugyanis nem történhetett. Éppen ezért a mulasztás orvoslása is egyszerű, még csak rehabilitálásra sincs szükség. A párizsi olimpián szerzett arany- és ezüstérem edzőként elsősorban Virth Balázs munkájának az eredménye. Ebben vita nincs. A kitüntetésre akkor is érdemes, még ha az automatikusan nem is jár. A nemes hagyomány mindenkit kötelez.