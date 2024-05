Úszónk nem követi az amerikai sztáredzőt, nem került Bob Bowman hatása alá

Sárkány Zalán a múlt hónapban aktiválta a profilját az amerikai egyetemi átigazolási rendszerben, hívta fel rá a figyelmet a SwimSwam nemzetközi úszóportál a minap, jelezve, hogy a magyar versenyző klubváltása is küszöbönállhat Bowman arizonai búcsúja után. Megkerestük Sárkányt, hogy mit lehet tudni a jövőjéről, ő pedig örömmel újságolta el, hogy már meg is van az új csapata: az Észak-Karolinai Egyetemen folytatja az úszást.

Sárkány Zalán és Bob Bowman útjai különválnak. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Először is szeretném elmondani, hogy az Arizonai Egyetemre mindig is úgy gondolok majd, mint a második családomra, hiszen elképesztően sok élményben volt ott részem, olyanokban, amiket még a gyerekeimnek is mesélek majd – fogalmazott Sárkány Zalán lapunknak. – Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem az egyetem első bajnokcsapatának, amihez az 1650 yardos győzelmemmel is hozzájárultam.

követi Bowmant, Sárkány Zalán nem

Bob Bowman döntése azonban mindent megváltoztatott. A sztáredző gyakorlatilag az egyetemi bajnoki cím megszerzése után rögtön bejelentette, hogy elhagyja Arizonát, és a Texasi Egyetem csapatának az irányítását veszi át. Több úszó is követi Bowmant, a legismertebb nevek közül Léon Marchand, Chase Kalisz és Kós Hubert is Texasban folytatja a karrierjét. Az arizonai bajnokcsapat lényegében szétesik, mások máshová igazolnak, köztük Sárkány Zalán is.

– Bob Bowman bejelentése sokkoló volt. Azért hívták Arizonába, hogy építsen fel egy bajnokcsapatot, ezt megtette, de két nappal később már távozott is, amire senki sem volt felkészülve – árulta el Sárkány. – Tudni kell, hogy én nemcsak Bowman irányításával készültem, hosszútávszóként volt egy másik edzőm is, Logan Hirka. Talán ezért sem kerültem annyira Bowman hatása alá, hogy vakon kövessem, pedig lett volna lehetőségem rá.

A magyar úszó előtt több opció is volt, mindenekelőtt Arizonában marasztalták volna, ahol egykori edzője, Dave Salo lép Bowman örökébe vezetőedzőként. Sárkány azonban úgy döntött, hogy ha már így alakultak a dolgok, a profiljához jobban illő csapathoz igazol, szakmai szempontokat figyelembe véve.

– Arizonában sok mindent megtapasztaltam, és annyit mindenképpen elmondhatok, hogy a hosszútávú edzéseken nem éreztem azt a hatékonyságot, amit itthon Szokolai Lászlóval készülve igen. Mindenképpen olyan egyetemre akartam menni, ahol a hosszú távok a fókuszban vannak. A legjobb lehetőségnek az Indianai és az Észak-Karolinai Egyetem tűnt. Laci bácsihoz hasonlóan tapasztalt edzőt kerestem, akit Mark Bernardino személyében Észak-Karolinában találtam meg. Nagyon meggyőző, az itthoni felkészüléshez hasonló edzéstervet vázolt fel nekem.

Gyerekkori barátjával együtt folytathatja Amerikában

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy Sárkány az Észak-Karolinai Egyetem csapatában sem lesz egyedüli magyar, hiszen a párizsi olimpia után ott folytatja a pályafutását Betlehem Dávid is.

– Nem mondom, hogy befolyásolt a döntésemben, de az biztos, hogy nagyon várom a közös munka folytatását Amerikában is – jelezte Sárkány, aki itthon Szokolai csapatában is Betlehemmel készül mellett. – Dáviddal gyerekkorunk óta barátok vagyunk, és a legjobb eredményeimet akkor értem el, amikor egymást húztuk a vízben.

Sárkány Zalán és Betlehem Dávid ugyanabban az amerikai csapatban folytatják. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Sárkány a párizsi olimpiáig a Szokolai-csapattal készül Veszprémben, augusztus közepén utazik vissza az Egyesült Államokba, Arizona helyett immáron Észak-Karolinába. Az olimpiára egyelőre 1500 gyorson van szintideje, de a júniusi belgrádi Európa-bajnokságon még több számban próbára teszi magát.

– Az Eb-n 800 és 400 gyorson, valamint 400 vegyesen is kísérletet teszek a szintidő megúszására, de ha sikerrel járok, akkor is az 1500 marad a legfontosabb, mert abban döntőbe jutási esélyem is lehet – tekintett előre Zalán, aki már most jó formában érzi magát.