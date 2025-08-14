Páratlan felemelkedés: a hajléktalan-vb-től a másodosztályig vezetett a támadó útja

A QPR az előző idényben az angol másodosztály 15. helyén végzett, messze a rájátszástól, és biztonságos távolságban a kieséstől. Buzsáky Ákos egykori csapata az előző hétvégén egy Preston elleni hazai döntetlennel kezdte a Championship 2025/26-os kiírását, szombaton pedig a Watfordhoz látogat a második körben, ahol Richard Koné akár debütálhat is új csapatában. Hazai közönség előtt leghamarabb augusztus 30-án, a Charlton ellen mutatkozhat be az afrikai támadó, aki a hajléktalan-vb-től jutott idáig.

Néhány év alatt a hajléktalan-vb egyik játékosából az angol alsóbb ligák egyik legkeresettebb támadója lett. (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Immár a másodosztályban

Ahogy azt már a két klub, a Queens Park Rangers és a Wycombe Wanderers is bejelentette, megtörtént Richard Koné klubváltása. A támadó nyilvánosságra nem hozott összegért cserébe teszi át székhelyét Londonba.

A 22 éves csatár 21 gólt szerzett tavaly a harmadosztályban, csapatával az ötödik helyen végzett. Nemcsak a szezon fiatal játékosának, hanem a teljes mezőny legjobbjának is megválasztották. Letette névjegyét, nem csoda, hogy keresett játékos volt az átigazolási piacon. Koné 74 mérkőzésen lépett pályára a Wycombe színeiben, 25 találatig jutott.

Csodálatos érzés, nagyon örülök, hogy egy ilyen fantasztikus csapathoz, nagyszerű klubhoz csatlakozhatok. Alig várom, hogy kezdhessek

– mondta a klubváltása kapcsán.

Eldöntöttem, hogy amikor eljön a lehetőség, készen állok megragadni. Isten kegyelméből időbe telt ez, de amikor eljött az ideje, megragadtam a lehetőségeimet, és itt vagyok

– fogalmazott Richard Koné.

Néhány éve még a hajléktalan-vb-n szerepelt Richard Koné

Richard Koné 2019-ben még Elefántcsontpartot képviselte a Hajléktalanok Világbajnokságán, majd amatőr csapatokban szerepelt 2023-ig, tavaly nyáron pedig az ötödosztályú, tehát már profinak számító Athletic Newhamtől igazolt előző klubjához.

Ha valaki, aki kevesebb mint két évvel ezelőtt még az Athletic Newham ötödik ligás futballcsapatában játszott, mostanra pedig az EFL egyik keresett csatárává vált, az rendkívül figyelemre méltó. A Wycombe-nál töltött ideje alatt óriási mértékben javult a játéka. Koné egy éles befejezőből olyanná vált, aki képes megtartani a labdát, összekapcsolni a játékot, befutni a védelembe. Üdítő látni valakit, aki úgy játszik, mintha egyszerűen imádná a focit, és még mindig rengeteg potenciál van benne a fejlődésre. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy igazán fontos játékossá váljon a Wycombe számára, és teljes mértékben arra számítok, hogy továbbra is virágozni fog a Championshipben

– írta elemzésében BBC 3CR kommentátora, Sam Avery.