Menczer Tamás: Magyar Péternek csak saját maga számít + videó

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke is megkapja majd válaszát a magyar emberektől jövő áprilisban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:42
– Az ellenzéki, baloldali liberális vezetők és politikusok időről időre lenézik az én politikai közösségemet és az ahhoz tartozókat – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: mindig meg is kapják a méltó büntetésüket a választáson.

Szerinte az, hogy Magyar Péter lenézi a másik embert, az nem újdonság. Emlékeztetett: még a saját támogatóit is lenézi. – Büdösnek meg k…csögnek, meg idiótának, már elnézést, meg agyhalottnak, meg ki tudja még mi mindennek nézi még a saját támogatóit is. Hát még a saját családját se vette semmibe. És csak ártott nekik – sorolta. Rámutatott: – Magyar Péter mindenkit lenéz, csak saját maga fontos számára, meg a gazdái. Ő is megkapja a választ a magyar emberektől jövő áprilisban.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)


 

