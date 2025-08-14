Egyre több vadbalesettel kell számolni az utakon, ezt kell tenni, ha bekövetkezett a baj

Az úttestre kirohanó vadak súlyos balesetet okozhatnak, ezért érdemes ebben az időszakban nagyobb körültekintéssel vezetni. Az autó elé kirohanó vad esetében nehéz elkerülni az ütközést, főleg ha az sötétedés utáni időszakban történik. A nagyobb testű és súlyú állatok jelentős károkat okozhatnak, de 100 km/h-s sebesség mellett egy mezei nyúl is kiszakíthatja a futóművet. Megoldás lehet az autó aljára rögzített vadriasztó, ami jelez az állatoknak. Ez a hangszóró olyan frekvenciát használ, amely a vadnak kellemetlen. Így esélyes, hogy kitér az utunkból.

a fokozott figyelem, a kellő körültekintés mellett kiemelten fontos a sebesség megfelelő megválasztása

ellenőrizze a jármű műszaki állapotát, különös tekintettel a gumikra, fékekre, világításra!

tartsa be a követési távolságot!

ha a baleset elkerülhetetlen, vészfékezzen teljes erővel nyomva a fékpedált! Készüljön fel az ütközésre, de ne rántsa félre a kormányt! Lehetőség szerint kerülje el, hogy átsodródjon a szembejövő sávba!

ha mégis megtörténik a baleset, az első dolga az legyen, hogy meggyőződjön arról, minden utas jól van-e, történt-e személyi sérülés. Ezt követően értesítse a rendőrséget! A rendőrök értesítik majd az illetékes vadásztársaságot!

ha az állat megsérült, de nem pusztult el, akkor se nyúljon hozzá, mert a fájdalom agresszív viselkedést válthat ki belőle és még ebben az állapotában is jelentős sérüléseket okozhat