Ma Pavel Sorokinnal, Oroszország energiaügyi miniszterhelyettesével áttekintettük a kialakult helyzetet – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
Szijjártó Péter: Hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés
Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat – jelentette be Szijjártó Péter Facebook-oldalán.
Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé.
– írta Szijjártó Péter, hozzátette:
Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
