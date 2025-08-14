étrendkiegészítőNKFHélelmiszerhamisítás

Ha vásárolt a Kalóriakirálytól, jobb, ha tudja: a termék valószínűleg hamis

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága összehangolt ellenőrzést tartott a Kalóriakirály termékeit raktározó és forgalmazó logisztikai központban. Az akció eredményeként az NKFH ellenőrei több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le, amelyek piaci értéke – a weboldalon feltüntetett akciós árak alapjáni – közel 5,5 millió forintra tehető – közölte az NKFH csütörtökön.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 11:28
Illusztráció Fotó: CCRES
Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a Kalóriakirály néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény – írták, hozzátéve: a hatóságok azon dolgoztak, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során. 

A zárolt három termék a Kalóriakirály zsírpusztító szérum étrend-kiegészítő kapszula l-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g), a Kalóriakirály éhségűző elixír étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db), illetve a Kalóriakirály zsírpusztító extra 37,67 százalékkal több hatóanyag étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db). 

Ezek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, amelyek számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet. 

Az NKFH ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják meg a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítőket, mivel azok nem felelnek meg a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásoknak.

 

