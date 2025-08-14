Ha vásárolt a Kalóriakirálytól, jobb, ha tudja: a termék valószínűleg hamis

Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a Kalóriakirály néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény – írták, hozzátéve: a hatóságok azon dolgoztak, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során.

A zárolt három termék a Kalóriakirály zsírpusztító szérum étrend-kiegészítő kapszula l-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g), a Kalóriakirály éhségűző elixír étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db), illetve a Kalóriakirály zsírpusztító extra 37,67 százalékkal több hatóanyag étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db).

Ezek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, amelyek számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet.

Az NKFH ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják meg a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítőket, mivel azok nem felelnek meg a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásoknak.