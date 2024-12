Bejött a Pogány Induló, Sárkány Zalán óriási úszással világbajnoki aranyérmes

Mindenki arra számított, hogy az olimpiai bajnok Kós Hubert szerezheti Magyarország első és talán egyetlen aranyérmét a hazai rendezésű rövid pályás vb-n, de Sárkány Zalán átírta ezt a tervet. Óriási meglepetésre, hatalmas magyar csúccsal, a saját korábbi rekordját négy másodperccel megjavítva, 7:30,56 perces idővel szerezte meg a 800 méteres gyorsúszás világbajnoki címét. Sárkány rögtön a táv elején meglépett a mezőnytől a tunéziai Ahmed Dzsauadival, és végül nagy versenyben az első helyen csapott a célba. A nyílt vízen olimpiai bajnok német Florian Wellbrock másfél másodperccel lemaradva lett ezüstérmes mögötte.

Sárkány Zalán világbajnok. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– Nagyon meglepett engem is, hihetetlenül boldog vagyok, hogy sikerült a fantasztikus magyar közönség előtt nyerni, itt van a családom is – nyilatkozta örömittasan Sárkány Zalán, aki betegséggel is küszködött nemrég. – Reméltem, hogy a dobogó összejöhet egy országos csúccsal, de nekem is meglepetés, hogy sikerült megnyernem a döntőt. Szerettem volna mindent beleadni, és a végén sprintelni egy nagyot, amíg csak bírom.

„Három éves korom óta minden munkám benne volt”

– Három éves korom óta az összes munkám benne volt ebben az úszásban, minden nap, amikor lementem az uszodába, és be kellett ugranom abba a hideg medencébe, a családomnak minden erőfeszítése, amikor felkeltek miattam, és támogattak, ez mind benne volt. Az, hogy így sikerült megcsinálnom, arról a legtöbb úszó csak álmodhat – fogalmazott Sárkány Zalán.

A 21 éves úszó a magyar csapat harmadik érmét szerezte a Duna Arénában, korábban Kós Hubert és a 4×200 méteres női gyorsváltó második lett. Az Egyesült Államokban tanuló sportoló Hosszú Katinka, Gyurta Dániel, Bernek Péter és Szabados Béla után az ötödik magyar rövid pályás világbajnok. Sárkány a tavasszal még Kóshoz hasonlóan Bob Bowman csapatában készült Arizonában, ám ő nem követte a legendás amerikai edzőt Texasba, az indianai egyetemnél folytatta kinti pályafutását, idehaza Szokolai László irányításával készül.

A Pogány Induló segítette világbajnoki címhez Sárkány Zalánt

Sárkányban és Kós Hubertben közös, hogy mindketten fülhallgatóval a fejükön sétálnak be a futamaik előtt. Kósról tudni lehetett, hogy ő ilyenkor karácsonyi dalokat hallgat, Sárkány lapunknak árulta el, hogy ő milyen zenét választ ilyenkor.

– TikTok-zenéket hallgatok, mindegyik inkább hype, ami fel tud dobni, illetve a Pogány Induló a másik kedvencem, ami fel tud készíteni a nagy megméretésekre – árulta el kérdésünkre a vegyes zónában.

További érdekesség újdonsült világbajnokunkról, hogy a bal alkarját egy tetoválás díszíti, amelynek megvan a maga története.

– A vezetéknevemből nem nehéz kitalálni, hogy miért egy sárkányt választottam – magyarázta lapunknak. – Ez számomra egy motiváló szimbólum: a sárkány tüzéből egy úszó születik, és ez a tűz hajt a versenyeken. Van egy másik tetoválásom is a jobb tricepszemen, ahová a 999 került, ami a bibliai fenevadat jelképező 666 fordítottjaként egy angyali szám, és engem arra ösztönöz, hogy mindig a legjobbat hozzam ki magamból.

A budapesti világbajnokságon kétségkívül sikerült neki.