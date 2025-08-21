Nem lesz párja az Otthon start hitelnek a piacon

A szeptembertől induló, legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású Otthon start hitel költségelőnye még komoly ingatlanár-emelkedés mellett is jelentős marad a piaci konstrukciókhoz képest – derül ki a BiztosDöntés.hu friss elemzéséből.

Negyedével olcsóbb az Otthon start törlesztője

A portál szerint a támogatott konstrukció törlesztőrészlete induláskor csaknem negyedével, egészen pontosan 24,2 százalékkal alacsonyabb lesz, mint a piacon – 600 ezer forint nettó jövedelemmel, 20 éves futamidőre – most elérhető legkedvezőbb ajánlaté.

Az összegzés néhány példát is felsorol a jelenleg elérhető piaci kamatozású hitelekre:

A Gránit Bank piaci lakáshitele 6,18 százalékos kamattal és 6,47 százalékos thm-mel (teljeshiteldíj-mutató) igényelhető jelenleg.

piaci lakáshitele 6,18 százalékos kamattal és 6,47 százalékos thm-mel (teljeshiteldíj-mutató) igényelhető jelenleg. Nem sokkal marad el ettől a MagNet Bank 6,3 százalékos (thm: 6,74 százalék)

6,3 százalékos (thm: 6,74 százalék) és a CIB Bank 6,49 százalékos kamatú (thm: 6,8 százalék) ajánlata,

6,49 százalékos kamatú (thm: 6,8 százalék) ajánlata, de 7 százalékos thm alatt kínál lakáshitelt az Erste Bank (6,92 százalék)

(6,92 százalék) és az MBH Bank (6,95 százalék) is.

A portál számításainak alapjául egy 40 millió forintos hitel szolgált, amelyet piaci alapon jelenleg 292 800 forintos havi törlesztővel lehet felvenni 20 éves futamidőre. Ezzel szemben ugyanekkora összegű Otthon start hitel havi törlesztése mindössze 221 900 forint körül alakul majd.

Ez a különbség egyértelműen mutatja, hogy a kedvezményes kamatozás komoly könnyebbséget jelent az adósok számára – emelte ki Gergely Péter, hozzátéve: a 20 éves futamidő alatt 17 millió forintot, a teljes visszafizetendő összeg közel negyedét tudják megspórolni azok, akik jogosultak az Otthon start felvételére.

Az árrobbanást modellező forgatókönyvek pedig azt mutatják, hogy még a piaci vélemények szerint egyáltalán nem várható, 20 százalékos ingatlanár-drágulás esetén is megmarad az Otthon start versenyelőnye

– mondta Gergely Péter.

A szakember szerint a 40 millió forintos 3 százalékos hitelhez legalább 443 800 forintos nettó havi jövedelem szükséges, ami a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által júniusban mért 483 ezer forintos nettó átlagbérből bőven kigazdálkodható.