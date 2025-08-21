Hamis papírokkal kerülik meg a szankciókat az európaiak

Tonnaszám érkezik orosz fa a nyugati építőiparba a szankciók ellenére – számol be róla a ZN.UA cikkére hivatkozva az Origo.

Képünk illusztráció. A lebukott tételek háromnegyede orosz faanyag, noha a szankciók értelmében betiltották annak értékesítését

( Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

Az ausztrál Source Certain cég speciális módszerekkel, a fa atomstruktúrájának vizsgálatával tudja meghatározni, hol nőtt ki az adott fa. A társaság szakértői több mint háromezer mintát elemeztek a brit építőiparból, és arra jutottak, hogy minden tizedik áru hibás vagy hamis eredetmegjelöléssel került a piacra.

A lebukott tételek háromnegyede Oroszországból származott – közölte a The Times.

A vizsgálat szerint a szankciók bevezetése óta virágzik a faáruk csempészete. A szállítmányokat gyakran Észtországból vagy más balti államokból származóként tüntetik fel, így kerülik a hatósági ellenőrzést.

Oroszországban az erdőterületek az állam tulajdonában vannak, így a faexportból származó bevételek közvetlenül a háborús erőfeszítéseket segítik

Az Earthsight nevű oknyomozó szervezet korábban kiszámolta, hogy a szankciók életbe lépése óta csak Európába 1,5 milliárd fontnyi (1,76 milliárd euró) orosz fa került csempészve.

A Source Certain alapítója, Cameron Scadding szerint az importőrök egy része tisztában lehet az átveréssel, mások viszont jóhiszeműen vásárolnak, mert a csalási módszerek olyan kifinomultak, hogy még nagyvállalatokat is képesek megtéveszteni.

Az Earthsight szakértője, Tara Ganesh azt mondta: számukra sem meglepő a felfedezés.

A mi vizsgálataink során is láttuk, hogy a faipari cégek rendszeresen hamis adatokat adnak meg az orosz szállítmányok eredetéről, hogy kijátsszák a törvényeket.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)


