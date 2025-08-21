Európai Uniószankciók Oroszország ellenfaáruorosz

Hamis papírokkal kerülik meg a szankciókat az európaiak

Továbbra is nagy mennyiségben értékesítik az orosz faárut az Európai Unióban és Nagy-Britanniában, habár a 2022-es ukrajnai invázió után a szankciók értelmében ezt hivatalosan betiltották. Egy ausztrál kutatócég kimutatta: a brit építőiparban használt fa több mint tíz százaléka valójában nem onnan származik, ahonnan a beszállítók állítják. A lebukott tételek háromnegyede Oroszországból érkezett, a papírok szerint azonban Észtországból vagy más balti államokból indult útnak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 10:06
Képünk illusztráció
Tonnaszám érkezik orosz fa a nyugati építőiparba a szankciók ellenére – számol be róla a ZN.UA cikkére hivatkozva az Origo.

szankció
Képünk illusztráció. A lebukott tételek háromnegyede orosz faanyag, noha a szankciók értelmében betiltották annak értékesítését
(Fotó: JENS BUTTNER / DPA)

Mint írták, 

Az ausztrál Source Certain cég speciális módszerekkel, a fa atomstruktúrájának vizsgálatával tudja meghatározni, hol nőtt ki az adott fa. A társaság szakértői több mint háromezer mintát elemeztek a brit építőiparból, és arra jutottak, hogy minden tizedik áru hibás vagy hamis eredetmegjelöléssel került a piacra.

A lebukott tételek háromnegyede Oroszországból származott – közölte a The Times.

A vizsgálat szerint a szankciók bevezetése óta virágzik a faáruk csempészete. A szállítmányokat gyakran Észtországból vagy más balti államokból származóként tüntetik fel, így kerülik a hatósági ellenőrzést.

Oroszországban az erdőterületek az állam tulajdonában vannak, így a faexportból származó bevételek közvetlenül a háborús erőfeszítéseket segítik

 – hangsúlyozta a lap.

Az Earthsight nevű oknyomozó szervezet korábban kiszámolta, hogy a szankciók életbe lépése óta csak Európába 1,5 milliárd fontnyi (1,76 milliárd euró) orosz fa került csempészve.

A Source Certain alapítója, Cameron Scadding szerint az importőrök egy része tisztában lehet az átveréssel, mások viszont jóhiszeműen vásárolnak, mert a csalási módszerek olyan kifinomultak, hogy még nagyvállalatokat is képesek megtéveszteni.

Az Earthsight szakértője, Tara Ganesh azt mondta: számukra sem meglepő a felfedezés. 

A mi vizsgálataink során is láttuk, hogy a faipari cégek rendszeresen hamis adatokat adnak meg az orosz szállítmányok eredetéről, hogy kijátsszák a törvényeket.

Borítókép: Képünk illusztráció
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

