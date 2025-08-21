Leépítést hajt végre az amerikai hírszerzés vezetője

„Az elmúlt 20 évben a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (ODNI) olyan mértékben megnőtt, hogy hatékonyságát vesztette, és a hatalommal való visszaélés, a bizalmas információk kiszivárogtatása és a politikai manipuláció mindennapos jelenséggé vált” – állította közleményében a volt demokrata párti politikus, aki Donald Trump republikánus elnök mellé állt.

Az amerikai hírszerzés vezetője , Tulsi Gabbard ( Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A 43 éves Gabbard közölte, hogy

az ODNI-t a 2025-ös költségvetési év végéig több mint 40 százalékkal fogják leépíteni,

anélkül, hogy pontosította volna, hogy ez a létszám vagy a költségvetés drasztikus csökkentését jelenti-e. Mint mondta, célja az, hogy évente több mint 700 millió dollárt takarítson meg az adófizetőknek.

Az ODNI-nak és a hírszerző közösségnek komoly változásokat kell végrehajtania, hogy teljesíthesse az amerikaiakkal és az Egyesült Államok alkotmányával szemben vállalt kötelezettségeit: meg kell találnia az igazságot, és objektív, pártatlan és időszerű információkat kell szolgáltatnia az elnöknek és a politikai döntéshozóknak

– hangsúlyozta a dokumentumban Tulsi Gabbard.

Borítókép: Tulsi Gabbard (Fotó: AFP)