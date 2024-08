Az olimpiai bajnok Kós Hubert titkai: ír vér, karácsonyi zene és Real Madrid

1. Amikor Kós Hubert bevonult az olimpiai döntőre Párizsban, ott volt a fején a nélkülözhetetlen fehér fülhallgatója. Milyen zenét hallgat a versenyei előtt? – Karácsonyi zenét, már így volt az ob-n tavaly és tavalyelőtt is. Van, amin nem kell változtatni – árulta el lapunknak a 2023-as fukuokai világbajnokságon, amelyen szintén aranyérmet szerzett 200 háton.

Kós Hubert a magyar küldöttség első aranyérmese a párizsi olimpián. Fotó: Csudai Sándor

2. Kós 2023 év eleje óta az Egyesült Államokban készül Michael Phelps legendás edzője, Bob Bowman irányításával. Az előtte itthon jobbára vegyesúszónak elkönyvelt úszó az ő ötletére próbálta ki a hátúszást, amiben azóta már világ- és olimpiai bajnok.

3. Phelps és Kós ugyanolyan magasak, mindketten 194 centire nyúltak. Ez a tavaly februári közös képükön látszik is.

4. Kós Hubert édesapja félig ír, a magyar mellett az angol is az anyanyelve, otthon felváltva beszélik a két nyelvet két testvérével, Olivérrel és Alisonnal.

5. Gyerekként szülői kiküldetés miatt Varsóban élt két évet, ahol egy jéghideg uszodában egyedül úszott.

Kós Hubert és a Real Madrid

6. Kós Hubert a 100 gyorson negyedik helyezett Németh Nándorhoz hasonlóan jól bánik a labdával, szeret futballozni, szoktak együtt is focizni. Kós kedvenc csapata a Real Madrid.

7. Első aranyérmét nagy felnőtt világversenyen 2022-ben, a római Európa-bajnokságon szerezte még 200 vegyesen és Magyarovits Zoltán tanítványaként, aki tízéves kora óta foglalkozott vele. Miután az első helyen ért a célba, szívet formált a kezével és a lelátóra üzent Kovács Benedeknek, aki az egyik legjobb barátja és most már a riválisa is, hiszen neki is a 200 hát a fő száma.

8. A 2017-es budapesti világbajnokságon még csak 14 éves volt, és a magyar tábor egyik lelkesebb szurkolója volt a lelátón. Gyerekkori példaképe Cseh László volt, akivel 2013-ban, tízéves korában közös fotót készített. A 2021-ben megrendezett tokiói olimpián pedig már együtt vettek részt.

9. Kós nem a hagyományos magyar iskolarendszerben tanult, hanem a Svájcban alapított nemzetközi érettségi programban, az International Baccalaureate-ben vizsgázott hat tantárgyból a Nagykovácsiban található Amerikai Iskola diákjaként.

10. A 2019-es ifjúsági olimpián négy ezüstérmet szerzett, 2021-ben a budapesti Európa-bajnokságon juniorvilágcsúcsot úszott 200 vegyesen. A kiváló utánpótlás-eredményei ígéretét a párizsi olimpia bajnoki címével végérvényesen beváltotta.