Ki nem találná, milyen zenét hallgat a vb-döntőbe jutott úszónk Fukuokában

Nem lehetett nem észrevenni, ahogy Kós Hubert szorongatta a kezében a fehér fejhallgatóját a vegyes zónában, amelyet a futamok előtti bevonuláskor is visel. Megkérdeztük tőle, hogy milyen zenével tartja magát fókuszban, de nem erre a válaszra számítottunk: – Karácsonyi zenét hallgatok, már így volt az ob-n tavaly és tavalyelőtt is. Van, amin nem kell változtatni, holnapra is ez van bekészítve.

Kovács Benedek az egyéni csúcs miatt is elégedett lehetett, most került először 1:56-os idő alá, a fináléban pedig még tovább javulna.

– Ha az ember ott van egy világverseny döntőjében, egyértelmű, hogy belead apait-anyait, bármennyire is meghal a végén – mondta Kovács. – A döntő volt a célunk Hubival, ott meg már bármi megtörténhet. Ezer éve, egy thaiföldi edzőtáborban lettünk jóban, örülünk a másiknak, a vízen kívül barátok vagyunk, de a vízben ellenfelek.

Döntőseink közül Németh Nándor csalódott volt

Németh Nándor szerdán egyéni csúccsal és a negyedik idővel került be a 100 gyors mai döntőjébe, amelyben ötven méter után a negyedik helyen fordult, de nem bírta a végét, a nyolcadik helyen végzett. – Örök titok, hogy a döntőben miért nem tudok javulni, hiszen ma mindent egy az egyben úgy csináltam, mint tegnap, ugyanakkor aludtam, keltem, reggeliztem, még ugyanakkor is úsztunk. Az érzéssel és az akarattal nincs baj, remélem, tudok változtatni – nyilatkozta Németh.

A Pádár Nikolett, Ábrahám Lilla Minna, Molnár Dóra, Késely Ajna összeállítású magyar 4×200 méteres gyorsváltó 7:54.65 perces idővel hetedik lett a döntőben.

Vizes vb, Fukuoka, csütörtöki bajnokok és magyarok. Férfiak, 100 m gyors: Kyle Chalmers (Ausztrália) 47,15, 8. Németh Nándor 48,17, 200 m vegyes: Léon Marchand (Franciaország) 1:54,82 perc, női 200 m pillangó: Summer McIntosh (Kanada) 2:04,06, nők, 50 m hát: Kaylee McKeown (Ausztrália) 27,08 másodperc, 4×200 m gyorsváltó: Ausztrália 7:37,50 – világcsúcs, 7. Magyarország 7:54,65. Elődöntő, férfi 200 m hát: 2. Kovács Benedek 1:55,89, 3. Kós Hubert 1:55,99.

Pénteki magyar döntő:

13.59 – férfi 200 m hát (Kós Hubert, Kovács Benedek)

Borítókép: Kós Hubert fehér fejhallgatójában karácsonyi zene szól (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)