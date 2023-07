A vb-döntős pólosok kapitánya: Óriási szív és tűz kellett ehhez a győzelemhez

A Spanyolország elleni elődöntő előtt Varga Zsolt hangsúlyozta, hogy az ellenfél a jelenlegi legerősebb válogatott a világon. A magyar együttes szövetségi kapitánya ezt a véleményét azután is fenntartja, hogy a mieink 12-11-re legyőzték a spanyolokat a vb elődöntőjében. Ezt a meccset szerinte elsőrosban szívvel és tűzzel tudtuk megnyerni Fukuokában.

A döntőbe jutással megvan az olimpiai kvóta is Fotó: Kovacs Aniko

– Nagy győzelem volt, legyőzni a spanyolokat óriási tett, mert tartom most is, amit a meccs előtt mondtam, az övék a legjobb csapat szervezettségben, összeszokottságban. Csak így, óriási szívvel, és tűzzel lehetett megfogni őket, nem foglalkozva azzal, hogy sokáig vezettek – jelentette ki Varga Zsolt a meccs után a vegyes zónában. – Hatalmas csapatszellem kellett ehhez a győzelemhez, persze dolgozunk azon, hogy a jövőben könnyebben is sikerrel tudjunk járni ellenük.

Azt kérdeztük a kapitánytól, a győzelemhez mennyit ad hozzá, hogy ilyen hihetetlen, katartikus végjátékban született meg a siker. Mint ismert, a magyar válogatott a második negyedben, 4-3-nál vezetett egyszer a meccsen, utána 4-4-nél volt iksz, aztán végig a spanyolok vezettek, többször két, egyszer három góllal is.

– A nagy megpróbáltatások kovácsolnak össze egy csapatot, és ez az volt – válaszolta lapunknak Varga Zsolt. – Igazából már az amerikaiak elleni negyeddöntőben átbillent valami a csapatban. Az egy nagyon nehéz, szenvedős meccs volt, amit háromszor megnyertünk, aztán háromszor feljöttek. De utána azt láttam, mintha mindenki lazább lett volna kicsit, mintha egy teher leszakadt volna a fiúkról. Óriási energiára és dühre volt szükség, hogy a döntőig jussunk.

Varga Zsolt azt is elárulta, hogy nem vesztette el a hitét meccs közben, sőt miután 11-11-nél hosszú idő után egyenlítettünk, már tudta, megérezte, hogy meglesz a győzelem:

– Lépésről lépésre visszajöttünk, lőttünk nagyon fontos gólokat, voltak nagyon fontos védekezések. Azzal még nem nyertük meg a meccset, hogy döntetlenre hoztuk, de akkor volt egy olyan érzésem, hogy meglesz, és mindenkin ugyanezt láttam. Volt még 16 másodperc, és Manó (Manhercz Krisztián) fantasztikus góllal be tudta fejezni a mérkőzést.

A másik elődöntőben Görögország simán, hat góllal verte a megfiatalított szerb csapatot, és története során először bejutott a vb-döntőbe. Velük találkozunk szombaton magyar idő szerint 11.00-kor a fináléban.

Vizes vb, Fukuoka, férfi vízilabdatorna, elődöntők:

Magyarország–Spanyolország 12-11 (3-3, 1-3, 3-2, 4-3)

Korábban:

Görögország–Szerbia 13-7

Borítókép: Varga Zsolt is égett abban a bizonyos tűzben a spanyolok ellen (World Aquatics/Aniko Kovacs)