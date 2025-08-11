Sydney Sweeney színésznő korábban az American Eagle farmerkampányában szerepelt, amely szakított azzal a divatipari trenddel, hogy termékeiket extrém testsúlyú, „színes antinők” reklámozzák. Ez már önmagában felháborította a liberális közösséget, akik odáig is elmentek, hogy Sweeney monogramját a második világháborús német elit alakulat betűivel hozták összefüggésbe.
Sydney Sweeney kutyája is „náci” lett
Újabb abszurd támadás érte Hollywood sztárját, Sydney Sweeney-t, akit eddig is igyekezett pellengérre állítani a woke-liberális közösség.
Sydney Sweeney német kutyája csak náci lehet
Most azonban sikerült még ennél is abszurdabb szintre emelni a vádaskodást. A botrány egy ártatlan Instagram-poszt után robbant ki, amelyen a színésznő kutyájával hajózik. A kritikusok gazdája után azonnal rásütötték az állatra is a „náci” bélyeget, pusztán azért, mert német juhászról van szó.
A reakciók tökéletesen példázzák a woke-kultúra túlkapásait: az ideológiai megszállottság már ott is „náci jelképet” lát, ahol csak egy házi kedvencet kellene.
Borítókép: Képernyőkép
Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozó apropóján posztolt + videó
Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni – fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Teljesen leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve, döbbenetes az oka
Rejtély, mikor indulhat újra.
Bezzegrománia: elmaradhat a tanévkezdés – sztrájkra készülnek a tanárok a brutális megszorítások miatt
A tanévkezdés bojkottját helyezték kilátásba Romániában az oktatási szakszervezetek.
Trump keményen tárgyal, és mindig eléri, amit akar
Trump többször is bizonyított.
