Sydney Sweeneyvádnácikutyawoke

Sydney Sweeney kutyája is „náci” lett

Újabb abszurd támadás érte Hollywood sztárját, Sydney Sweeney-t, akit eddig is igyekezett pellengérre állítani a woke-liberális közösség.

Szabó István
2025. 08. 11. 15:42
Forrás: Képernyőkép
Sydney Sweeney színésznő korábban az American Eagle farmerkampányában szerepelt, amely szakított azzal a divatipari trenddel, hogy termékeiket extrém testsúlyú, „színes antinők” reklámozzák. Ez már önmagában felháborította a liberális közösséget, akik odáig is elmentek, hogy Sweeney monogramját a második világháborús német elit alakulat betűivel hozták összefüggésbe.

Sydney Sweeney
Egy digitális reklámfelület, amelyen Sydney Sweeney amerikai színésznő látható egy American Eagle-üzlet előtt a New York-i Times Square-en, 2025. augusztus 4-én (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Sydney Sweeney német kutyája csak náci lehet

Most azonban sikerült még ennél is abszurdabb szintre emelni a vádaskodást. A botrány egy ártatlan Instagram-poszt után robbant ki, amelyen a színésznő kutyájával hajózik. A kritikusok gazdája után azonnal rásütötték az állatra is a „náci” bélyeget, pusztán azért, mert német juhászról van szó.

A reakciók tökéletesen példázzák a woke-kultúra túlkapásait: az ideológiai megszállottság már ott is „náci jelképet” lát, ahol csak egy házi kedvencet kellene. 

Borítókép: Képernyőkép

