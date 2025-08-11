Sydney Sweeney kutyája is „náci” lett

Sydney Sweeney német kutyája csak náci lehet

Most azonban sikerült még ennél is abszurdabb szintre emelni a vádaskodást. A botrány egy ártatlan Instagram-poszt után robbant ki, amelyen a színésznő kutyájával hajózik. A kritikusok gazdája után azonnal rásütötték az állatra is a „náci” bélyeget, pusztán azért, mert német juhászról van szó.

A reakciók tökéletesen példázzák a woke-kultúra túlkapásait: az ideológiai megszállottság már ott is „náci jelképet” lát, ahol csak egy házi kedvencet kellene.