Hihetetlen feltámadás a spanyolok ellen, vb-döntős a vízilabda-válogatott!

A papírforma szerint a vb-címvédő spanyol válogatott a legerősebb a legjobb négy közé jutott csapatok közül, ezt hangsúlyozta Varga Zsolt szövetségi kapitány és a magyar csapat rangidőse, Varga Dénes is a meccs előtt. – A spanyolok elleni lesz az igazi döntő – jelentette ki lapunknak Zalánki Gergő, aki azt is hozzátette, nagyobb tűzzel, a győzelmet jobban akarva kell játszanunk, hogy eltüntessük a spanyolok papíron meglévő előnyét.

Nagyot küzdött a magyar válogatott Fotó: Derencsényi István

Épp Zalánki volt az első gólváltás főszereplője. Ő vesztette el a labdát, a bíró nem fújt faultot, a spanyolok meg ziccerig mentek és nem hibáztak. Az ellentámadásból Zalánki talán a bírói döntés miatt érzett dühét is beletette a lövésébe, s máris kiegyenlítettünk. A spanyolok is lőttek egy távoli gólt, majd Vogel Soma bravúrjaira volt szükség, hogy ne lépjenek meg kettővel. Manhercz és Vigvári Vince is megérkezett a meccsbe egy-egy bombával, de ezek mind csak az egyenlítéshez voltak elegendők, 3-3-mal zárult az első negyed.

A második negyed közepéig egyik csapat sem tudott gólt dobni, Vogel fejjel is védett, Jansik emelése meg a kapufán halt el. A jeget Varga Dénes törte meg, aki zseniális svédcsavarral lepte meg a spanyol kapust, és először a mérkőzésen, megszereztük a vezetést. Vogel folytatta az USA elleni negyeddöntőben bemutatott parádéját az ötmétereseknél, és kivédte a spanyol büntetőt. Hiába jöhettünk volna ekkor lendületbe, a spanyolok három távoli lövéssel fordítottak és 6-4-re elhúztak – Varga Zsolt időt kért, a védelem bizony kihagyott és a támadások sem működtek, ezt a negyedet 3-1-re elvesztettük.

Három gól is volt spanyol előny, a sírból hoztuk vissza

Szünetben nem sikerült rendet tenni a védelemben, a harmadik negyed elején Zalánki második kiállítása után újra rossz volt a külső védekezés, és már három gólra hízott a spanyol előny. Jansik Szilárd centerből szépített, Vámos révén végre volt egy jó blokkunk, majd megint megvillantottunk valamit a technikás magyar vízilabdából: Angyal húzta a kapuba a labdát látványos mozdulattal. Már kezdtük elhinni, hogy beindult valami, amikor a spanyolok egy újabb átlövésből gólt szereztek – 8-6-nál Varga Zsolt ütötte dühében a reklámtáblát. A hitet Német Toni gólja adta vissza, így csak egy gól volt a hátrány a záró negyed előtt.

Az első gólt a spanyolok dobták, aztán sokáig ment a játék, hogy kettővel elmentek, egyre visszajöttünk. Egészen a hajráig, amikor feltámadt a magyar csapat, Jansik góljával előbb 11-10-re zárkóztunk fel, majd Vámos kintről bevágta. 11-11 – legutóbb 4-4–nél volt iksz, azóta végig a spanyolok vezettek. A végén Manhercz vállalta be a lövést, éles szögből lőtt a kapuba, a spanyol kapus is benne volt, de kit érdekelt? 12-11-re nyertünk, és ott vagyunk a döntőben, és megvan az olimpiai kvóta is.

A másik elődöntőben Görögország simán, hat góllal verte a megfiatalított szerb csapatot, és története során először bejutott a vb-döntőbe. Velük találkozunk szombaton magyar idő szerint 11.00-kor a fináléban.

Vizes vb, Fukuoka, férfi vízilabdatorna, elődöntők:

Magyarország–Spanyolország 12-11 (3-3, 1-3, 3-2, 4-3)

Korábban:

Görögország–Szerbia 13-7

Borítókép: Varga Dénes gyönyörű gólt szerzett a spanyolok ellen (Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics)