Takács Péternek jó volt a megérzése, Magyar Péter hergelni kezdett a székesfehérvári kórház miatt

„Mondtam tegnap, hogy hergelés- és hazugságcunami jön! Kiszámítható vagy” – írta Magyar Péter bejegyzéséhez Takács Péter. Mint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke tegnap a székesfehérvári kórházba ment, de az egészségügyi államtitkár már előtte figyelmeztetett: „Hamarosan hergelés- és hazugságcunami következik!”

Egy napot sem kellett várni, Magyar Péter máris hergelésbe kezdett a székesfehérvári kórház miatt (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter új bejegyzésében azt állította, hogy egy nyolc hónapos kislány édesanyja szerint ő és gyermeke is megbetegedett egy úgynevezett pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzésétől, ami miatt július 27. óta hivatalosan is emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a csapvíz. A pártelnök üzent Surján Orsolya országos tisztifőorvosnak és Pintér Sándor belügyminiszternek, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészti Központnak (NNGYK) is.

Takács Péter államtitkár kommentjében rámutatott: Magyar Péter most „nőtt fel” igazán elődje, „Korózs Álmentős Lajos” és Kulja András szellemi színvonalához.

Nem unjátok még, hogy mindenféle hozzáértés és tájékozódás nélkül kufárkodtok betegek, kórházi dolgozók kontójára? Tegnap lebetűzte neked az orvosigazgató a baktérium nevét, te meg nagy nehezen bepötyögted a ChatGPT-be. Aztán rögtön ki is jött a rémtörténet a brémai kórházban kitört járványról. Így tervezed a kormányzást is, ChatGPT-vel?

– jegyezte meg az államtitkár.

Felhívta a figyelmet, hogy még a DK-s Földi Judit képein is látszik, hogy a kórház minden szempontból alaposan eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének.

Magyar Péter ismét hergel

Takács Péter emlékeztetett: az NNGYK feladata a kórházi ellátás biztonságának folyamatos felügyelete, és hogy ha szükséges, azonnal intézkedjen. Kórházi részleg bezárása csak akkor merül fel, ha igazolt, humán járvány zajlik. Azonban a székesfehérvári kórház esetében ez fel sem merült az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően. Hangsúlyozta:

a pseudomonas aeruginosa megjelenése a vízhálózatban nem jelent automatikusan fertőzésveszélyt.

„Ez egy úgynevezett jelzőbaktérium (indikátor), jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot, szemben például a legionella baktériummal, amire külön szabályozás is vonatkozik. (Tőled kitelik, hogy összekevered a kettőt, mert ehhez is sokkal jobban értesz bárkinél!)” – tette hozzá, majd megjegyezte:

De gondolom, te úgy vagy ezzel, mint a reptérrel… jobban tudod, mit kell tenni, mint azok a szakemberek, akik évekig tanultak és egész életükben ezt csinálták.

„Szóval akkor mondd meg: ebben a konkrét esetben te mit tennél abban a soha be nem következő, disztópikus világban, ha nálad lenne a kormányrúd? Bezáratnád az egész kórházat Székesfehérváron. Zápor, zápor, szélzsák! A kislánynak és édesanyjának jobbulást kívánunk, és kérem, hogy keressék meg a tisztiorvost, aki kellő alapossággal meg fogja vizsgálni az esetüket” – közölte Takács Péter.