Franciaországban minden harmadik muszlim a saríát részesíti előnyben az állami törvényekkel szemben

A Francia Közvélemény-kutató Intézet (Ifop) legújabb felmérése szerint a Franciaországban élő muszlimok legalább egyharmada úgy véli, hogy a saría jogot nemcsak vallási normaként, hanem világszintű jogrendszerként kellene alkalmazni. A kutatás 1005, 15 év feletti muszlim megkérdezésével készült, és kifejezetten a politikai iszlamizmus franciaországi befolyását vizsgálta, különös tekintettel a Muzulmán Testvériség szerepére – írja a BreitBart.

Riasztó számok Franciaországból: minden harmadik muszlim globális saríát akar. Fotó: AFP

Minden harmadik muszlim a saría bevezetését támogatná

A felmérés eredményei szerint a válaszadók 32 százaléka az iszlámot nem pusztán vallásként, hanem átfogó jogi és társadalmi rendszerként értelmezi, amelynek az élet minden területét szabályoznia kellene.

Ezzel párhuzamosan 36 százalékuk úgy látja, hogy a nyugati országok erkölcsi és spirituális hanyatlásban vannak, és ebből az állapotból kizárólag az iszlám jelenthet kiutat.

Még ennél is többen, a megkérdezettek 43 százaléka tartja elfogadhatónak, hogy az iszlám értékek terjesztéséért politikai kampányokat folytassanak olyan nyugati országokban, mint Franciaország. A saría globális bevezetését a válaszadók 33 százaléka támogatná.