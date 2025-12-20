Franciaországsaríaillegális bevándorlásillegális migrációmuszlim bevándorlás

Franciaországban minden harmadik muszlim a saríát részesíti előnyben az állami törvényekkel szemben

Egy friss francia felmérés ismét rávilágít arra a feszültségre, amely a nyugati államrend és az iszlamista ideológia között egyre nyíltabban bontakozik ki. A muszlim közösségen belül jelentős arányban vannak jelen olyan nézetek, amelyek nem csupán megkérdőjelezik a köztársasági alapelveket, hanem alternatívát látnak a saríában.

Sebők Barbara
2025. 12. 20. 21:50
Egy francia felmérés ismét rávilágít arra a feszültségre, amely a nyugati államrend és az iszlamista ideológia között bontakozik ki Forrás: AFP
A Francia Közvélemény-kutató Intézet (Ifop) legújabb felmérése szerint a Franciaországban élő muszlimok legalább egyharmada úgy véli, hogy a saría jogot nemcsak vallási normaként, hanem világszintű jogrendszerként kellene alkalmazni. A kutatás 1005, 15 év feletti muszlim megkérdezésével készült, és kifejezetten a politikai iszlamizmus franciaországi befolyását vizsgálta, különös tekintettel a Muzulmán Testvériség szerepére – írja a BreitBart.

Riasztó számok Franciaországból: minden harmadik muszlim globális saríát akar
Riasztó számok Franciaországból: minden harmadik muszlim globális saríát akar. Fotó: AFP

Minden harmadik muszlim a saría bevezetését támogatná

A felmérés eredményei szerint a válaszadók 32 százaléka az iszlámot nem pusztán vallásként, hanem átfogó jogi és társadalmi rendszerként értelmezi, amelynek az élet minden területét szabályoznia kellene. 

Ezzel párhuzamosan 36 százalékuk úgy látja, hogy a nyugati országok erkölcsi és spirituális hanyatlásban vannak, és ebből az állapotból kizárólag az iszlám jelenthet kiutat.

Még ennél is többen, a megkérdezettek 43 százaléka tartja elfogadhatónak, hogy az iszlám értékek terjesztéséért politikai kampányokat folytassanak olyan nyugati országokban, mint Franciaország. A saría globális bevezetését a válaszadók 33 százaléka támogatná. 

Az érintettek többsége a fokozatos, oktatáson és prédikáción alapuló terjesztést részesítené előnyben, ugyanakkor kilenc százalékuk nem zárná ki a kényszer vagy az erőszak alkalmazását sem e cél érdekében.

A Muzulmán Testvériség megítélése szintén figyelemre méltó. A franciaországi muszlimok 23 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyetért a szervezet gondolkodásmódjával. A támogatottság különösen a fiatalabb korosztályokban erős: a 25 év alattiak körében 32 százalék vallott rokonszenvet a Muzulmán Testvériséggel, míg az idősebbeknél ez az arány lényegesen alacsonyabb. A Le Figaro megjegyzi, hogy az iszlamista hálózat valós befolyását nehéz pontosan felmérni, mivel a szervezet működését hierarchikus felépítés, titkolózás és kettős beszéd jellemzi. 

A kutatás mindenesetre egybeesik egy francia hírszerzési jelentés megállapításaival, amely szerint a Muzulmán Testvériség hosszú távú, többgenerációs stratégiát követ, célja pedig a nyugati társadalmak intézményeibe való beszivárgás.

A jelentés szerint Franciaországban 139 mecset, 114 iszlám iskola és 280 különböző szervezet hozható összefüggésbe a Muzulmán Testvériséggel, ami komoly kérdéseket vet fel a francia állam integrációs és biztonságpolitikai mozgásterével kapcsolatban.

Franciaország újra az iszlám viták kereszttüzében

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Franciaország ismét a vallásszabadság határain vitázik: egy jobboldali szenátor javaslata, amely a 16 év alatti iszlám vallású gyermekek ramadáni böjtjének betiltására irányul, éles reakciókat váltott ki, és újra felélesztette a közösségi kohéziót fenyegető aggodalmakat. Sokak szerint a tervezett intézkedés tovább mélyítheti a társadalmi megosztottságot.

Borítókép: Migránsok Franciaországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

