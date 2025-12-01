A vitatott javaslat a Republikánus Párt tagjai által november 24-én kiadott szenátusi jelentésben szerepel. A jelentés szerint a gyermekek böjtjének korlátozása szükséges ahhoz, hogy megvédjék őket a „közösségi nyomástól”. Hat hónap alatt 29 republikánus szenátor tartott meghallgatásokat, amelyek állításuk szerint „vallási alapú betolakodásra”, köztük az iszlám befolyására irányuló kísérleteket tártak fel a közintézményekben, az iskoláktól a sportklubokig – erről ír a Brussels Signal.

Az iszlám befolyására irányuló kísérleteket tártak fel a közintézményekben, az iskoláktól a sportklubokig Fotó: AFP

Franciaország újra az iszlám viták tűzvonalában

A dokumentum összesen 17 ajánlást fogalmaz meg az iszlamista befolyás megfékezésére, többek között a böjtölés és a 16 év alatti lányok nyilvános fátyolviselésének tilalmát, valamint a mecsetek és egyesületek külföldi finanszírozásának szigorúbb ellenőrzését.

Szigorú, de realisztikus értékelést készítettünk

– mondta Jacqueline Eustache-Brinio, a jelentést felügyelő szenátor. Hangsúlyozta, hogy a hagyományosan vallásszabadságként megfogalmazott intézkedések elfedhetik a kényszerítő társadalmi normákat.

Amikor valaki ennek az országnak az állampolgára, a vallásnak nincs helye. A hitnek nincs helye a nyilvános szférában

– tette hozzá.

Sok francia muszlim számára azonban a javasolt böjttilalom többet árthat, mint használ. Madiha Belabed dél-franciaországi szociális munkás a Brussels Signalnak nyilatkozva kijelentette: a jelentés megközelítése „alááshatja a bizalmat” a muszlim családok és az állami intézmények között.

Egy általános tilalom bizalmatlanságot kelthet, és kezelhetetlen helyzetekbe sodorhatja a szakembereket. Ki lenne a felelős annak ellenőrzéséért, hogy egy gyerek böjtöl-e? Megbüntetnék a családokat? Ez lehetetlen

– hangsúlyozta.