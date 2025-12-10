Florida nemet mondott a radikális iszlámra

Ron DeSantis végrehajtási rendeletében az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR) és a Muzulmán Testvériség nevű szervezeteket sorolta a külföldi terrorszervezetek köré – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Florida és Texas is lépett a radikális iszlám ellen

Fotó: AFP

A rendelet utasítja a floridai ügynökségeket, hogy akadályozzák meg, hogy a két csoport és azok, akik anyagi támogatást nyújtottak azoknak, szerződéseket, munkaviszonyt vagy finanszírozást kapjanak állami végrehajtó szervektől vagy kabinetügynökségektől.

VICTORY: After RAIR Foundation's Relentless Campaign, Florida Designates Muslim Brotherhood and CAIR as Foreign Terrorist Organizations

RAIR Foundation, Dec 8, 2025https://t.co/SWnJN8guAM



In a stunning escalation following months of revelations and pressure generated by RAIR… pic.twitter.com/sUEyYPCJGD — Native Texan (@13028dTexan) December 9, 2025

Egy e-mailben küldött nyilatkozatban a CAIR és floridai szervezete azt mondta, hogy a szervezet beperli DeSantist, válaszul arra, amit „alkotmányellenesnek” és „rágalmazónak” nevezett.

EFFECTIVE IMMEDIATELY



Florida is designating the Muslim Brotherhood and the Council on American-Islamic Relations (CAIR) as foreign terrorist organizations.



Florida agencies are hereby directed to undertake all lawful measures to prevent unlawful activities by these… pic.twitter.com/2s48yYfEg7 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 8, 2025

Az 1994-ben alapított CAIR-nek 25 szervezete van országszerte. A CAIR a múlt hónapban egy szövetségi bírótól kért hatályon kívül helyezést Greg Abbott texasi kormányzó kiáltványára, a perben azt állítva, hogy az „nemcsak ellentétes az Egyesült Államok alkotmányával, de egyetlen texasi törvényben sem talál támogatást”.

A Muzulmán Testvériség közel egy évszázaddal ezelőtt alakult Egyiptomban, és világszerte vannak fiókjai. Vezetői azt mondják, hogy évtizedekkel ezelőtt lemondtak az erőszakról, és választások és más békés eszközök révén igyekszenek iszlám uralmat létrehozni.

Európában már évek óta figyelmeztetnek a Muzulmán Testvériség veszélyes tevékenységére.

Az elmúlt években a belga, holland és német belbiztonsági szolgálatok is úgy értékelték, hogy e szervezetek alapvető célja az, hogy a muszlim közösségekben kialakítsanak és megőrizzenek egy erősen politizált muszlim identitást, befolyást gyakoroljanak a sport-, vallási és kulturális egyesületek fölött, magukat úgy pozicionálják a véleményformálók és a kormányzati szervek előtt, mint a muszlim közösségek első számú képviselője és szervezőereje.

Ezzel a törekvéssel párhuzamosan azonban igyekeznek szigorú iszlám törvényeket foganatosítani és konzervatív alapelveket – meggyőzéssel vagy lelki nyomásgyakorlással – rákényszeríteni a közösségek tagjaira. E kettősséget felismerve a német Alkotmányvédelmi Hivatal (Bundesamt für Verfassungsschutz) már 2005-ben a német társadalmi kohézió elleni komoly fenyegetésnek minősítette a konzervatív, látens módon iszlamista csoportokat.