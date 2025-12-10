FloridaiszlámTexas

Florida nemet mondott a radikális iszlámra

Ron DeSantis, Florida kormányzója hétfőn „külföldi terrorszervezetnek” minősítette az Egyesült Államok egyik legnagyobb muszlim érdekvédelmi csoportját. Texas állam a múlt hónapban tett ugyanígy.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 3:00
Illusztráció Fotó: RIZWAN TABASSUM Forrás: AFP
Ron DeSantis végrehajtási rendeletében az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR) és a Muzulmán Testvériség nevű szervezeteket sorolta a külföldi terrorszervezetek köré – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Florida és Texas is lépett a radikális iszlám ellen
Fotó: AFP

A rendelet utasítja a floridai ügynökségeket, hogy akadályozzák meg, hogy a két csoport és azok, akik anyagi támogatást nyújtottak azoknak, szerződéseket, munkaviszonyt vagy finanszírozást kapjanak állami végrehajtó szervektől vagy kabinetügynökségektől.

Egy e-mailben küldött nyilatkozatban a CAIR és floridai szervezete azt mondta, hogy a szervezet beperli DeSantist, válaszul arra, amit „alkotmányellenesnek” és „rágalmazónak” nevezett.

Az 1994-ben alapított CAIR-nek 25 szervezete van országszerte. A CAIR a múlt hónapban egy szövetségi bírótól kért hatályon kívül helyezést Greg Abbott texasi kormányzó kiáltványára, a perben azt állítva, hogy az „nemcsak ellentétes az Egyesült Államok alkotmányával, de egyetlen texasi törvényben sem talál támogatást”.

A Muzulmán Testvériség közel egy évszázaddal ezelőtt alakult Egyiptomban, és világszerte vannak fiókjai. Vezetői azt mondják, hogy évtizedekkel ezelőtt lemondtak az erőszakról, és választások és más békés eszközök révén igyekszenek iszlám uralmat létrehozni.

Európában már évek óta figyelmeztetnek a Muzulmán Testvériség veszélyes tevékenységére. 

Az elmúlt években a belga, holland és német belbiztonsági szolgálatok is úgy értékelték, hogy e szervezetek alapvető célja az, hogy a muszlim közösségekben kialakítsanak és megőrizzenek egy erősen politizált muszlim identitást, befolyást gyakoroljanak a sport-, vallási és kulturális egyesületek fölött, magukat úgy pozicionálják a véleményformálók és a kormányzati szervek előtt, mint a muszlim közösségek első számú képviselője és szervezőereje.

Ezzel a törekvéssel párhuzamosan azonban igyekeznek szigorú iszlám törvényeket foganatosítani és konzervatív alapelveket – meggyőzéssel vagy lelki nyomásgyakorlással – rákényszeríteni a közösségek tagjaira. E kettősséget felismerve a német Alkotmányvédelmi Hivatal (Bundesamt für Verfassungsschutz) már 2005-ben a német társadalmi kohézió elleni komoly fenyegetésnek minősítette a konzervatív, látens módon iszlamista csoportokat. 

Politikai iszlám vagy iszlamizáció?

Ma már a nyugati ügynökségek legutóbbi hírszerzési jelentései riasztónak találták Európa, különösen Németország, Ausztria, Belgium, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia és Spanyolország egyre erőteljesebb iszlamizációját. Mint írják,

a hírszerzési jelentések rávilágítanak arra az erőfeszítésre, amelynek célja a társadalmi és kormányzati intézményekbe való beszivárgás belülről, azzal a végső céllal, hogy saría-alapú kormányzást hozzanak létre.

A Muszlim Testvériség központi szereplőként jelenik meg ezekben a jelentésekben, amely helyi és európai szinten is működik – írt róla korábban a V4NA is. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

