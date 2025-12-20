rachida datimacronkorrupció

Korrupciós botrányba keveredett Macron minisztere

A francia hatóságok több helyszínen vizsgálódtak Rachida Dati környezetében, érzékeny politikai időszakban. A nyomozás középpontjában súlyos korrupciógyanú áll, amely évekre visszanyúló pénzügyi ügyeket érint.

Sipos Péter
2025. 12. 20. 20:55
Rachida Dati francia kulturális miniszter
Rachida Dati francia kulturális miniszter Forrás: AFP
Házkutatást tartottak a francia kormány egyik kulcsszereplőjénél. A hatóságok megjelentek Rachida Dati kulturális miniszter otthonában. A gyanú szerint a politikus még európai parlamenti képviselőként juthatott jogtalan juttatásokhoz. 

Korrupciógyanú miatt nyomoznak a hatóságok Rachia Dati után.
 Korrupciógyanú miatt nyomoznak a hatóságok Rachida Dati után. Fotó: AFP

A nyomozók nemcsak a párizsi lakását, hanem minisztériumi irodákat és a kerületi városházát is átvizsgálták.

Az ügy súlyos korrupciós és pénzügyi bűncselekmények gyanúját veti fel, amelyek évekre nyúlnak vissza. 

A nyomozók azt próbálják kideríteni, hogy Dati 2010 és 2011 között, európai parlamenti képviselőként közel 300 ezer euró díjazást kapott-e a GDF Suez energiakonszerntől anélkül, hogy annak eredetét hivatalosan bevallotta volna.

Az Európai Parlament etikai bizottsága már 2013-ban meghallgatta Datit, miután az a vád merült fel, hogy a GDF Suez érdekében lobbitevékenységet folytatott. A francia sajtó 2024 nyarán újabb részleteket és kérdéseket vetett fel a politikus korábbi pénzügyi kapcsolatairól. A vizsgálat egyik központi kérdése egy több százezer eurós kifizetés eredete és bevallása. Dati minden vádat visszautasít, és törvényes eljárásról beszél. Közben más jogi ügyei is napirenden vannak, amelyek tovább árnyalják a képet. A házkutatások időzítése különösen kényes, hiszen közelegnek a párizsi önkormányzati választások – hívta fel a figyelmet az Origo.

Borítókép: Rachida Dati francia kulturális miniszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

