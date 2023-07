Az USA elleni győzelem magyar hősei nem voltak elégedettek saját magukkal

Lélektanilag a vb legfontosabb meccse volt az amerikaiak elleni, és nemcsak azért, mert ez döntött arról, hogy az utolsó két meccset az érmekért, vagy „csak” az ötödik helyért kell lejátszani, hanem azért is, mert az Egyesült Államok a legutóbbi három alkalommal legyőzte a mieinket. Most sikerült visszavágni, bár korábban is eldőlhetett volna a meccs, az utolsó negyedben négy góllal is vezettünk már, a végén mégis az egyenlítésért támadhattak az amerikaiak. Emiatt a leglátványosabb egyéni teljesítményt nyújtó Vogel Soma és Zalánki Gergő sem volt elégedett, a győzelem ellenére sem.

– Kettőt már védtem korábban is egy meccsen, hármat még nem, de a harmadik igazából most is kapufa volt, de többen nekem adták azt is, akkor már legyen így – reagált a válogatott kapusa, Vogel Soma arra, hogy három amerikai ötméteres maradt ki egymás után a meccsen. – Nagyon hullámzó volt a teljesítményünk, mert több olyan pillanat is volt, amikor domináltuk a mérkőzést, aztán az amerikaiak a rájuk jellemző gátlástalan támadójátékkal visszajöttek. Kiemelném, hogy nem vagyok elégedett a saját teljesítményemmel, mert úgy érzem, hogy pont, amikor lezárhattuk volna a meccset, zónából kaptunk egy-egy olyan gólt, amit védhettem volna.

Zalánki Gergő volt a mezőny leggólerősebb játékosa. Fotó: MVSZ/Kovács Anikó

Nemcsak Vogel volt önkritikus a meccs után, hanem a hat góljával a mezőny legeredményesebb játékosa, Zalánki Gergő is.

– Nem játszottunk százszázalékosan. Miután elvesztették a legjobb centerüket, és négy percig előnyben voltunk, le kellett volna zárni a meccset – fogalmazott Zalánki. – Magammal sem vagyok elégedett, volt egy-két célt tévesztett lövésem. Igazából nem játszottunk annyira jól, Somának köszönhettük, hogy két-három ötméterest kivédett, mert ha azok bemennek, nagyon nagy bajba kerülhettünk volna. Le a kalappal az amerikaiak előtt is, mert végig küzdöttek, hajtottak.

Varga Zsolt szövetségi kapitány is azt hangsúlyozta, hogy korábban le kellett volna zárni a meccset, de ez egy nagyon erős amerikai csapat.

– Először is, az amerikaiak nagyon komolyan megtanultak vízilabdázni, nagyon jó csapattá váltak, ezt nem csupán én mondom, mindenki más is – fogalmazott Varga Zsolt. – A kulcsembereik élcsapatokban játszanak, többek között Olaszországban, Hallock a világ legjobb centere szerintem. Nagyon jól lőnek, ráadásul vállalják a rizikót is, nincsenek gátlásaik, jól mozognak, kemények, ezt megmutatták ma is. Dolgozni kell azon, hogy a végén ne mi kezdjünk kapkodni kétgólos vezetésnél. Lezárhattuk volna a meccset, de azért ilyenkor ők végképp elkezdenek lövöldözni minden szögből, mi pedig nem tudtunk szembemenni velük.

Győzelme után a magyar válogatott ellenfélre vár, az elődöntőben a Spanyolország–Franciaország találkozó győztesével találkozik csütörtökön. A másik ágon Görögország–Szerbia meccset rendeznek.

FRISSÍTÉS (13:41): Az elődöntőben Spanyolországgal találkozunk, miután a vártnál szorosabb meccsen 7-6-ra legyőzte Franciaországot.

Borítókép: Vogel Soma három ötméterest is „kivédett” (Fotó: MVSZ/Kovács Anikó)