Pólósaink kiadták a dühüket, és az USA ellen elődöntőbe jutottak a vb-n

Komoly előzményei voltak az Egyesült Államok elleni negyeddöntőnek. A magyar vízilabda-válogatott tagjai közül Vámos Márton elszámolnivalóról, Varga Dénes dühről és tüskéről, Vogel Soma törlesztenivalóról beszélt a meccs előtt. Közülük Vogel fogalmazta meg azt lapunknak, hogy a legutóbbi három, amerikaiaktól elszenvedett vereséggel az volt a legnagyobb baj, hogy „idegesítő vereségek” voltak.

Vogel Soma készült az amerikai bombákra. Fotó: MVSZ/Kovács Anikó

Tavaly a budapesti vb helyosztóján ötméterespárbajban nyert az USA, idén márciusban a zágrábi Világkupa-selejtezőben hat góllal páholta el a magyar csapatot (15-9), egy hónapja Los Angelesben pedig a Világkupa-bronzmeccsen 13-13 után hiába nyertünk büntetőkkel, egy bírói műhiba miatt az utolsó négy és fél percet újra kellett játszani, s akkor már kikaptunk 14-13-ra.

Potyogtak a gólok az első negyedben

Általában nagy elánnal kezdik a meccseiket az amerikaiak, ezért is volt fontos a jó kezdés. Meg is szereztük a vezetést, egy labdaszerzés után Zalánki lövése kijött a kapusról, középen Molnár Erik reagált a leggyorsabban, s máris 1-0 volt ide.

Tudtuk, hogy az amerikaiak távoli lövéseivel vigyázni kell, a Miskolcon megfordult Alex Bowent pedig nem kellett bemutatni senkinek, ő mégis bemutatkozott egy bombával – 1-1. Potyogtak a gólok, a túloldalon Zalánki mutatta meg, ő is tud lőni, aztán az USA újra egyenlített. Négy perc, négy gól, 2-2.

Az ötödiket sajnos ők lőtték, Daube duplázott gyorsan, miután Varga Dénest blokkolták, de Zalánki sem maradhatott le, ő is másodszor talált be. Az első negyed gólpárbajába Manhercz is beszállt, 4-4-et hozott az őrült kezdés.

Három góllal is vezettünk már

Mintha az első negyedben ellőtték volna az összes puskaporukat a csapatok, a másodikban sokáig nem esett gól. Erre a 14. percig kellett várni, ekkor videózás után négyperces kiállítást kapott az amerikai Hallock, miután odacsapott Vámosnak. Jöhetett az ötméteres is, Zalánki nem hibázott, újra vezettünk. S ha egyszer egy üzlet beindul? Az emberhátrányban lévő amerikaiakat próbáltuk megtörni, Manhercz gyorsan kettőt vágott, elhúztunk 7-4-re.

Volt minek örülni. Fotó: MVSZ/Kovács Anikó

Kellett egy kis segítség az amerikaiaknak (akiknek az edzője szerb, és az egyik játékvezető is szerb, hm…), Vogelt leküldték, igazi kapus nélkül maradtunk, jött a szépítő gól. Így is kétgólos előnnyel vonultunk szünetre, de az inkább a mi lendületünket törte meg. A harmadik negyed elején Bowen keze sült el megint, máris csak egy volt közte, de legalább ide (7-6). Manhercz kísérlete ezúttal célt tévesztett, az USA pedig egyenlített, kezdődött minden elölről.

Vogel őrületes védései, Zalánki gólzápora

Szó szerint: Zalánki góljával újra mi szereztük meg a vezetést. 8-7-nél az amerikaiak ötméteresből egyenlíthettek volna kétszer is, de Vogel az őrületbe kergetve őket mindkettőt kivédte. Mi büntettünk – akcióból: Zalánki kétszer villant (már hatnál járt), és máris újra hárommal mentünk (10-7). A kezünkben volt a meccs az utolsó felvonás előtt.

Újabb amerikai ötméteres következett, Vogel ezúttal a léc segítségével, de újra megőrizte a kapuját a góltól. Az ellentámadásból betaláltunk Német révén, kialakult az addigi legnagyobb különbség, négy gólra nőtt az előny. Innen már csak rutinosan le kellett hozni a hátralévő időt, de szorosabb lett a vége, mint ekkor reméltük. Emberelőnyök is kellettek hozzá, de 13-12-nél az egyenlítésért támadott az USA, és nem tudott élni az eséllyel. Három vereség után végre legyőztük az USA-t, méghozzá a vb egyik legfontosabb meccsén.

FRISSÍTÉS (13:41): Az elődöntőben Spanyolországgal találkozunk csütörtökön, a másik ágon Görögország–Szerbia meccset rendeznek.

Vizes vb, Fukuoka, férfi-vízilabdatorna, negyeddöntők:

Magyarország–Egyesült Államok 13-12 (4-4, 3-1, 3-2, 3-5)

Görögország–Montenegró 10-9

Olaszország–Szerbia 14-14 – ötméteresekkel 3-4

Spanyolország–Franciaország 7-6

Borítókép: Zalánki Gergő megszórta magát amerikai válogatott ellen a vb-negyeddöntőben (Fotó: MVSZ/Kovács Anikó)