Ebédszünetben egy padon nézte Milák világcsúcsát, most helyette is úszik a vb-n

Márton Richárd magyar idő szerint kedd hajnalban továbbjutott a 200 pillangó előfutamából a fukuokai vizes vb-n, és 14.33-kor a holnapi döntőbe jutásért úszik. Nem is olyan régen még biciklis futár volt, és akkor nem gondolta volna, hogy még úszni fog, főleg nem a világbajnokságon. Négy év alatt hatalmasat fordult a világ a most 23 éves sportolóval. Mártont 2019-ben, a kvangdzsui vb után kérte fel Milák Kristóf akkori edzője, Selmeci Attila, hogy térjen vissza a medencébe, és segítse a 200 pillangón újdonsült világbajnok és világcsúcstartó felkészülését.

Márton Richárd és Milák Kristóf tavaly együtt álltak az Eb-dobogón. - Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Márton Richárd tehetséges úszónak számított, a 2017-es indianapolisi junior vb-n tagja volt a Milák-féle csodacsapatoknak, az egyaránt aranyérmes 4×100-as és 4×200-as gyorsváltónak is. De aztán valami félrecsúszott, Márton pedig csaknem végleg elveszett a magyar úszósport számára.

– Leginkább az eredménytelenség vezetett oda, hogy abbahagytam az úszást – árulta el lapunknak Márton Richárd. – Amikor 2018-ban átkerültem a felnőttek közé, csak ötödik voltam a hazai rangsorban, amivel nem jutottam ki sehova, még a váltókba sem tudtam bekerülni. Sokat dolgoztam, napi hat-hét órát edzettem, de azt éreztem, hogy ez sem anyagilag, sem szakmailag nem térül meg, ezért elkezdtem másfelé kacsintgatni.

Mire gondolt, amikor ebédszünetben látta Milák világcsúcsát?

Eljött a kvangdzsui vb 2019 nyarán, amikor Milák sztárrá vált, de az egykori váltótárs, Márton Richárd addigra már sehol sem volt, eltűnt az uszodák környékéről.

– Pontosan emlékszem mikor és hol láttam Kristóf első világcsúcsát – mesélte. – Biciklis futárként dolgoztam, éppen ebédszünetet tartottam, és egy padon ülve a telefonomon néztem meg, ahogy világbajnok lett. Arra gondoltam, bárcsak én is ott lehetnék. Hiányzott az úszás, de eszembe sem jutott, hogy van visszaút, most meg itt vagyok a vb-n Fukuokában. Számomra is hihetetlen fordulat, még ha el is telt közben néhány év.