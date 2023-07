Márton Richárd és Pádár Nikolett is továbbjutott a fukuokai vb-n

– Tökéletes volt ez reggel, 150 méterig nem is éreztem meg a pillét, aztán ráfordultunk az utolsó hosszra, és 160-nál kezdett rosszul esni – árulta el a vegyes zónában Márton. – Délután szokásom jobban úszni, remélem, ez sikerülni is fog, mert reggeli úszásnak a mostani számomra egész jó idő volt. Ha a legjobbamat megúszom az elődöntőben, azzal a nyolcadik hely környékén lehetek. Vagy bejutok a döntőbe, vagy pont kiesek, valahogy így kalkulálok.

Márton egyéni csúcsa a tavaly Eb-ezüstöt ért 1:54,78, amivel az előfutamban második lett volna a japán Honda Tomoru mögött, aki 1:54,21-et jött. A mezőnyben mindössze tíz úszó van, akinek van 1:55 alatti időeredménye valaha, szóval ha Márton hozza, amire képes, van esélye bejutni a döntőbe, ott pedig már bármi megtörténhet ebben a mezőnyben.

A tavaly 200 gyorson junior világbajnok Pádár Nikolett egyéni csúcsot úszott már az előfutamban Fukuokában, s 1:57,35-tel összesítésben a nyolcadik helyen jutott tovább a délutáni elődöntőbe.

A nyílt vízen 10 kilométeren Fukuokában már ezüstérmes Rasovszky Kristóf és a csapatban ugyancsak második Betlehem Dávid is kitett magáért, 800 gyorson mindketten olimpiai szintidőn belül úsztak (előbbi először, utóbbinak korábban már megvolt), ami mindkettejük esetében egyéni csúcsot is jelentett egyben – a holnapi döntőbe egyikük sem került be.

A mai finálékban Kós Hubert szerepel 100 háton.

Vizes vb, Fukuoka, úszás, keddi előfutamok magyar eredményei. Női 200 m gyors: 8. Pádár Nikolett 1:57,35, 21. Késely Ajna 1:58,99, férfi 200 m pillangó: 14. Márton Richárd 1:56,03, férfi 800 m gyors: 12. Betlehem Dávid 7:47,02, 15. Rasovszky Kristóf 7:47,93.

Kedd délután (magyar idő szerint 13 órától). Döntők: férfi 200 m gyors, női 1500 m gyors, női 100 m hát, férfi 100 m hát (Kós Hubert), női 100 m mell. Magyar érdekeltségű elődöntők: női 200 m gyors (Pádár Nikolett), férfi 200 m pillangó (Márton Richárd).

Borítókép Pádár Nikolett küzdhet a döntőbe jutásért Fukuokában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)