Putyinbraziliaelnök

Putyin a brazil elnökkel egyeztetett

Putyin tájékoztatta Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásairól és az orosz–ukrán békefolyamat legújabb fejleményeiről.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 6:29
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: MIKHAIL METZEL Forrás: POOL
A Reuters hírügynökség szerint a két vezető megbeszélése során szóba került a BRICS-országok együttműködése, valamint a nemzetközi politikai és gazdasági helyzet is.

putyin
Putyin és Luiz Inacio Lula da Silva Fotó: SERGEY BOBYLEV / RIA NOVOSTI / ANADOLU

A beszélgetést Putyin kezdeményezte, és az Egyesült Államokkal folytatott ukrajnai tárgyalásairól, valamint a brazil-orosz együttműködésről beszélt – közölte Luiz Inacio Lula da Silva hivatala. A két vezető megerősítette, hogy a tervek szerint még ebben az évben megrendezésre kerül a következő brazil-orosz magas szintű együttműködési bizottság ülése – írta a The Times of India.

A brazil elnök bejelentette: felhívja a BRICS-országok vezetőit, beleértve Dél-Afrikát is, hogy összehangolják a Trump által az amerikai importra kivetett vámokkal kapcsolatos közös fellépésüket. A brazil elnök csütörtökön Narendra Modi miniszterelnökkel is beszélt.

Lulával folytatott tárgyalásait követően Modi miniszterelnök az X-en írt bejegyzésében kijelentette, hogy a globális déli országok közötti erős, emberközpontú partnerség mindenki érdekeit szolgálja. Mindkét országot 50 százalékos amerikai vámokkal sújtották.

Lula kijelentette, hogy Brazília nem fog válaszlépésekkel reagálni Trump 50 százalékos vámjára, hanem megvizsgálja a BRICS-partnereivel való összehangolt válaszlépés lehetőségét.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

