Putyin a brazil elnökkel egyeztetett

A brazil elnök bejelentette: felhívja a BRICS-országok vezetőit, beleértve Dél-Afrikát is, hogy összehangolják a Trump által az amerikai importra kivetett vámokkal kapcsolatos közös fellépésüket. A brazil elnök csütörtökön Narendra Modi miniszterelnökkel is beszélt.

Lulával folytatott tárgyalásait követően Modi miniszterelnök az X-en írt bejegyzésében kijelentette, hogy a globális déli országok közötti erős, emberközpontú partnerség mindenki érdekeit szolgálja. Mindkét országot 50 százalékos amerikai vámokkal sújtották.

As U.S. tariffs on Brazilian goods jumped to 50%, Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva says he now saw no room for direct talks with U.S. President Donald Trump. pic.twitter.com/KTkxGBNE7X — DW News (@dwnews) August 7, 2025

Lula kijelentette, hogy Brazília nem fog válaszlépésekkel reagálni Trump 50 százalékos vámjára, hanem megvizsgálja a BRICS-partnereivel való összehangolt válaszlépés lehetőségét.