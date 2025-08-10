Putyin a brazil elnökkel egyeztetett

A Reuters hírügynökség szerint a két vezető megbeszélése során szóba került a BRICS-országok együttműködése, valamint a nemzetközi politikai és gazdasági helyzet is.
A beszélgetést Putyin kezdeményezte, és az Egyesült Államokkal folytatott ukrajnai tárgyalásairól, valamint a brazil-orosz együttműködésről beszélt – közölte Luiz Inacio Lula da Silva hivatala. A két vezető megerősítette, hogy a tervek szerint még ebben az évben megrendezésre kerül a következő brazil-orosz magas szintű együttműködési bizottság ülése – írta a The Times of India.
A brazil elnök bejelentette: felhívja a BRICS-országok vezetőit, beleértve Dél-Afrikát is, hogy összehangolják a Trump által az amerikai importra kivetett vámokkal kapcsolatos közös fellépésüket. A brazil elnök csütörtökön Narendra Modi miniszterelnökkel is beszélt.
Lulával folytatott tárgyalásait követően Modi miniszterelnök az X-en írt bejegyzésében kijelentette, hogy a globális déli országok közötti erős, emberközpontú partnerség mindenki érdekeit szolgálja. Mindkét országot 50 százalékos amerikai vámokkal sújtották.
Lula kijelentette, hogy Brazília nem fog válaszlépésekkel reagálni Trump 50 százalékos vámjára, hanem megvizsgálja a BRICS-partnereivel való összehangolt válaszlépés lehetőségét.
