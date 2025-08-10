Good CharlottePop-punkCameron DiazParis Hilton

Nyomtalanul eltűnt, majd váratlanul visszatért az amerikai punkbanda

Hét év után most új lemezzel jelentkeztek és turné is várható. Az augusztus 8-án kiadott Motel Du Cap, ha nem is említhető egy lapon a Good Charlotte klasszikus albumaival, mindenképpen kellemes hallgatnivaló.

2025. 08. 10.
Mintha csak egy profi menedzser állította volna össze az együttest, a Good Charlotte mindig olyan tagokból állt, hogy nem volt olyan lázadó kamaszfiú a világon, aki valamelyikükkel ne tudott volna azonosulni. A kezdeti időkben az énekes, Joel Madden stílusában leginkább egy rapperre emlékeztetett, az ikertestvére, Benji Madden gitáros a hajviseletével a klasszikus punkimázst hozta. A másik gitárosnak igazi meg nem értett művész kisugárzása volt a goth és emós külsejével, a basszusgitáros a tipikus szerethető lúzernek tűnt a középsuliból, míg a korai dobosuk a kopasz fejével hardcore-figurának tűnt.

Good Charlotte
A Good Charlotte új albumának borítója Forrás: Wikipédia

Ez az eklektika nemcsak a külsejükben, hanem a zenéjükben és a szövegeikben is visszaköszönt, elég csak néhány slágerüket megidézni. A The Anthem tipikus rebellis szám arról, hogy nem akarják követni a szülői példát, főiskolára menni és rendes szakmát találni, a Girls & Boys a csajozásról szólt, a Hold On egy öngyilkossági prevenció. A Predictable vegytiszta emótétel, de kísérleteztek elektronikus hatásokkal (Keep Your Hands Off My Girl) és nekimentek a gazdagok és híresek kiüresedett világának is (Lifestyles of the Rich & Famous), amikor pedig maguk is azzá váltak, megírták, milyen szorongató a rájuk irányuló állandó figyelem (I Just Wanna Live). Így szemben az olyan jóval karcosabb, politizáló, régimódibb punkegyüttesekkel, mint a Bad Religion vagy a NOFX, ezekkel a tematikákkal jóval szélesebb közönséget tudtak megszólítani.

Az említett számok igazi pop-punk himnuszokká váltak, senki nem tudta kikerülni őket, akit a kétezres évek eleji pop-punk hullám kicsit is elkapott vagy ellátogatott egy rockdiszkóba, de

az ikertesók már csupán a házastársaik révén is igazi celebekké váltak. Benji Madden először Paris Hiltont, majd Cameron Diazt vette feleségül, Joel Madden pedig Nicole Richie-t, de rendszeresen zsűrizett az ausztrál X-Faktorban és a The Voice-ban is.

Olyan arénákat megtöltő sztárokká, mint a Green Day vagy a Blink-182 sosem váltak, de mindig is jól jegyzett névnek számítottak, a régi rajongók megtartása mellett folyamatosan képesek voltak az aktuális tizenéveseket is megszólítani, így a 2010-es évek közepén már elérték nagyjából azt a csúcsot, amelyet ezzel a műfajjal el lehet, és akkor hirtelen mindennek vége szakadt.

A Good Charlotte népszerűbb, mint valaha 

Miután 2019-ben a testvérpár elvesztette az édesapját, törölték az aktuális turnéjukat – a Budapest Parkban is felléptek volna – és nyilván a járvány is közrejátszott, de onnantól kezdve nem sok életjelet adtak magukról. Joel Madden podcastet kezdett készíteni, a többi tag is a civil életére koncentrált, hivatalosan nem oszlottak fel, de nem úgy tűnt, mint akik a visszatérést szervezik. Aztán 2023-ban Las Vegasban megrendezték minden idők legnagyobb pop-punk fesztiválját, a When We Were Youngot, amelynek olyan elképesztő volt a line-upja, hogy volt, aki már csalásra gyanakodott a szürreális névsor láttán. És itt hosszú évek után felléptek és a pályájuk legmonumentálisabb, leglátványosabb showját adták. Az énekes elmondta később egy interjúban, hogy igazából mindig felmerült egy újabb turné ötlete, de a gondolatot végül sosem követte tett, normális koncertkörútra azóta sem került sor, de néhány hasonló észak-amerikai rendezvényen megjelentek, és úgy tűnik, megérte kiéheztetni a rajongóikat, a plakátokon nagyobb betűvel szerepelt a nevük, mint valaha.

Nyár elején pedig jött a hír, hogy új lemezzel jelentkeznek, az augusztus 8-án kiadott Motel Du Cap pedig önazonosabb nem is lehetne. Negyvenes családos férfiakról van szó, így nem lehet elvárni tőlük, hogy a korábbi lázadó attitűdöt képviseljék, ráadásul sikeresen elkerülték a rocksztársággal járó csapdákat, nem függtek rá semmilyen tudatmódosítóra, igazi zen kisugárzásuk van. Néhány olyan tétel, mint a Rejects vagy a Stepper megteremti a kétezres évek eleji nosztalgiát a klasszikus pop-punk hangzásával, de a legtöbb dalból az élet szeretete és a végtelen elégedettség árad. Olyan sláger nem szerepel rajta, amely letaszítaná az állandó koncertzáró dalukat, a Lifestyles of the Rich & Famous a trónról, nem egy kifejezetten innovatív lemez, de könnyedén csúszik. És a legfontosabb, hogy tökéletes apropót kínál arra, hogy végre tényleg turnéra induljanak.

Borítókép: Good Charlotte (Forrás: Facebook)

 

